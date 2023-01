Le nuove serie tv in uscita su Disney+ nel 2023

I titoli, le trame e le date di uscita delle novità della primavera in arrivo su Star Kathryn Hahn bella serie "Le piccole cose della vita" Credit: © Disney+ Cecilia Uzzo







Sono state presentate da Disney+ le serie che nella primavera 2023 saranno distribuite sulla piattaforma streaming all’interno di Star. Tra le novità in arrivo ci sono l’adattamento dal romanzo "Le piccole cose della vita" ("Tiny beautiful things") di Cheryl Strayed, il thriller psicologico "Saint X", l’atteso sequel de "La pazza storia del mondo", la commedia "UnPrisoned" e quella musicale romantica "Up Here".

Le nuove serie in arrivo su Star nel 2023

"La pazza storia del mondo – Parte II" – disponibile dal 6 marzo

A 40 anni dal film culto di Mel Brooks ("La pazza storia del mondo", in originale "History of the World, Part I") arriva il suo sequel, composto da più episodi con una varietà di sketch che ci accompagneranno attraverso diversi periodi della storia umana. Lo stesso Mel Brooks è sceneggiatore e produttore esecutivo della serie.

"La pazza storia del mondo, Parte II" Credit: © Disney+

Il cast stellare che comprende Jillian Bell, Ken Marino, David Wain, Joe Lo Truglio, Seth Rogen, Jay Ellis, Zazie Beetz, Dove Cameron, Taika Watiti, Ronny Chieng, Johnny Knoxville, Hannah Einbinder, Jake Johnson, Tyler James Willams, Zahn McClarnon, Tim Baltz, Quinta Brunson, Andrew Rannells, Brandon Kyle Goodman, Danny Devito, Richard Kind, J. B. Smooth, Charles Melton, Sam Richardson, Brock O Hurn, Emily Ratajkowski, Kumail Nanjiani, Josh Gad, Lauren Lapkus, Timothy Simons, Reggie O Hurn. B. Smooth, Charles Melton, Sam Richardson, Brock O'Hurn, Emily Ratajkowski, Kumail Nanjiani, Josh Gad, Lauren Lapkus, Timothy Simons, Reggie Watts, Pamela Adlon, Sarah Silverman, Poppy Liu, Kimiko Glenn, Rob Corddry e Jenifer Lewis.

"UnPrisoned" – disponibile dal 10 marzo

Ispirata alla vita della giornalista Tracy McMillan, questa commedia racconta di una terapista disordinata ma perfezionista. Una madre single la cui vita viene stravolta quando il padre esce di prigione e si trasferisce nella casa in cui vive con il figlio adolescente. Nel cast della serie troviamo da Kerry Washington (Paige Alexander), Jordyn McIntosh (Paige da piccola), Delroy Lindo (Edwin Alexander), Marque Richardson (Mal Kennedy) e Faly Rakotohavana (Finn Alexander).

"Up Here" – disponibile dal 24 marzo

Questa commedia musicale romantica, ambientata a New York nei primi giorni del 1999, segue la storia straordinaria di una coppia ordinaria che si innamora e scopre che il più grande ostacolo alla felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi e l’insidioso mondo di ricordi, ossessioni, paure e fantasie che vive nella loro testa. Nel cast ci sono: Mae Whitman, Carlos Valdes, Katie Finneran, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andréa Burns, John Hodgman e Scott Porter e scritta da Steven Levenson e Danielle Sanchez-Witzel.

"Le piccole cose della vita" (Tiny Beautiful Things) – disponibile dal 7 aprile

"Le piccole cose della vita" Credit: © Dinsey+

Basata sul bestseller di Cheryl Strayed (Piemme, 2014), la serie segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli. All’inizio della serie e infatti alle prese con le difficoltà del matrimonio con il marito Danny, del rapporto con la figlia adolescente Rae e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, che è ormai inesistente. Quando una vecchia amica le chiede di sostituirla nella rubrica "Dear Sugar", lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la sua vita si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i momenti più importanti dall’infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell’umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori (e per se stessa) per dimostrare che non siamo irrecuperabili e che le nostre storie possono salvarci.

"Saint X" – prossimamente su Disney+

Il filone delle ragazze scomparse viene esplorato e perfino stravolto in questo dramma psicologico, raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive. Il thriller racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un’idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità.