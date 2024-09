“Le regole del delitto perfetto”, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Da vedere su Netflix

La trama è a dir poco aggrovigliata e questo è il vero punto di forza di tutte e sei le stagioni Giorgia Belfiore







Si puo' vedere su

Cinica, tenace e fortissima: l’avvocata penalista e docente di legge Annalise Keating (Viola Davis) ha una vita perfetta... o quasi. Come spesso accade, dietro all’apparenza si nascondono drammi, abusi e debolezze. La sua storia e le sue avventure, professionali e private, sono al centro di “Le regole del delitto perfetto” (il titolo originale è “How to get away with murder”), serie americana di successo prodotta da Shonda Rhimes.

La trama è a dir poco aggrovigliata e questo è il vero punto di forza di tutte e sei le stagioni, disponibili su Netflix. Dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza incinta, con cui Sam (Tom Verica), il marito di Annalise, aveva una relazione, la protagonista, insieme con due associati e cinque ex studenti, affronta una catena di menzogne e melodrammi. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Puntata dopo puntata, si rimane con il fiato sospeso. Merito anche di Viola Davis: la sua interpretazione è davvero impeccabile.