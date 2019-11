“Le regole del delitto perfetto”: su Fox arriva la sesta e ultima stagione

Gli episodi conclusivi della serie con Viola Davis andranno in onda ogni mercoledì alle 21.50 dal 27 novembre

Foto: Viola Davis in "Le regole del delitto perfetto"

26 Novembre 2019 | 14:58 di Giulia Ausani

Mercoledì 27 novembre alle 21.50 su Fox debutta la sesta e ultima stagione de "Le regole del delitto perfetto", la serie creata da Shonda Rhimes con protagonista l'attrice premio Oscar Viola Davis nei panni dell'avvocata Annalise Keating.

La quinta stagione ci ha lasciati con molti interrogativi: Laurel (Karla Souza) e suo figlio sono scomparsi, forse per colpa del fratello di lei; Emmett Crawford (Timothy Hutton), capo di Annalise, è stato incastrato per l'omicidio del padre di Nate; e intanto l'FBI continua a indagare sulla Keating e i suoi studenti. Tra segreti, ricatti e drammi del passato, in queste nuove puntate tutti i nodi verranno finalmente al pettine.