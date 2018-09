Le serie tv da vedere durante l’autunno 2018

19 Settembre 2018 | 13:02 di Marco Villa

Fuori dalla finestra, sole e temperature alte sembrano promettere giorni d’estate ancora a lungo, ma il calendario è impietoso: l’autunno è alle porte e con il cambio di stagione arrivano tante serie tv nuove. Come ogni anno, tra settembre e novembre, reti televisive e servizi di streaming si sfidano con un palinsesto sempre più ricco, di numeri e qualità. Abbiamo scelto cinque serie molto diverse tra loro, a cui non sapremo resistere: tensione, lacrime, misteri e alcuni tra i nomi più in vista dello star system hollywoodiano.



Dall'attesissima «Maniac» con Emma Stone e Jonah Hill e la nuova produzione italiana «Baby» su Netflix, passando per «Homecoming» con Julia Roberts e «Jack Ryan» con John Krasinski su Amazon Prime Video, senza dimenticare «Kidding» che ha riunito Michel Gondry e Jim Carrey a 14 anni da «Se mi lasci ti cancello».



Kidding «Kidding» è la serie tv che riunisce Michel Gondry e Jim Carrey 14 anni dopo lo splendido «Se mi lasci ti cancello». Niente fantascienza questa volta, ma uno dei temi più concreti e umani: l’elaborazione del lutto. Jim Carrey è Jeff, ma per tutto il mondo è semplicemente Mr. Pickles: è questo il nome del personaggio che interpreta da decenni in uno show per bambini che gli ha permesso di fondare un vero e proprio impero. Quando perde un figlio in un incidente stradale, si trova bloccato tra la tragedia della sua vita reale e la perenne serenità che deve trasmettere con il suo show. Una serie molto delicata e toccante.

In onda negli Stati Uniti dal 9 settembre su Showtime

Maniac Uno dei titoli più attesi dell’anno è questa serie di Netflix, difficile da inquadrare: diretta dal regista del primo «True Detective» Cary Fukunaga, «Maniac» ci porta nella testa di due persone che hanno accettato di partecipare a strane sperimentazioni psichiche all’intero di un centro di ricerca. I loro volti sono quelli di due interpreti di grido come Jonah Hill ed Emma Stone, che vengono portati in mondi ed epoche diverse a seconda degli esperimenti cui vengono sottoposti all’interno del centro. Spettacolare e psichedelica già dal trailer, «Maniac» ha tutte le carte in regola per diventare l’ennesima serie tv di culto firmata Netflix.

Disponibile dal 21 settembre su Netflix



Homecoming La dimostrazione di quanto Amazon punti sui propri contenuti originali passa anche per «Homecoming», serie tv che ha per protagonista un’icona degli ultimi tre decenni di cinema: Julia Roberts. È lei a interpretare Heidi Bergman, dipendente pubblica che lavora in una struttura che aiuta soldati reduci da scenari di guerra a tornare alla vita di tutti i giorni. O almeno questo è quello che crede lei, perché l’agenzia per cui lavora potrebbe avere obiettivi ben diversi. Diretta dal creatore di «Mr. Robot» Sam Esmail, «Homecoming» sceglie un taglio da thriller psicologico per andare a toccare un nervo scoperto della società americana, ovvero la vita dei veterani di guerra.

Disponibile dal 2 novembre su Amazon Prime VIdeo



Jack Ryan L’universo creato da Tom Clancy nei suoi libri diventa una serie tv di altissimo livello. Dopo Alec Baldwin, Harrison Ford e Kenneth Branagh, tocca a John Krasinski calarsi nei panni dell’analista della CIA che non disdegna l’azione sul campo. È lui a scoprire l’esistenza di un terrorista che sta ricalcando le orme di Osama Bin Laden ed è sempre lui a mettersi in gioco in prima persona in giro per il mondo per cercare di fermarlo. «Jack Ryan» è una serie adrenalinica, che tiene sempre alta la tensione e non delude lo spettatore.

Disponibile dal 31 agosto su Amazon Prime Video

Baby Da Roma a Roma. È questo il percorso circolare adottato da Netflix, che ambienta nella Capitale anche la sua seconda serie originale prodotta in Italia. Dopo l’intreccio di politica, chiesa e mafia di «Suburra», arriva «Baby», che trae ispirazione dallo vicenda delle baby squillo dei Parioli che aveva scandalizzato la città qualche anno fa. Diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, è stata scritta da un gruppo di sceneggiatori molto giovani, così come giovanissime sono le due protagoniste, tra i nomi più in vista della nuova generazione di attori italiani: Benedetta Porcaroli e Alice Pagani.

In arrivo in autunno su Netflix



