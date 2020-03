Le serie tv divertenti da guardare per ridere un po’

In questo periodo di reclusione forzata, in cui i pensieri si fanno un po' cupi, cosa c'è di meglio se non guardare in streaming una serie tv che ci faccia tornare il sorriso?

12 Marzo 2020 | 13:07 di Paola Toia

Son tempi di duri: il Coronavirus ci obbliga a stare chiusi in casa per il bene nostro e della nostra famiglia, la tv e i social però ci bombardano con notizie poco rassicuranti e dati spaventosi. In casa abbiamo esaurito le idee sul cosa fare: abbiamo letto, cucinato, scritto, ricamato... e ora? Se siete fan delle serie tv, questo è il momento giusto per iniziare quelle che ci strappano un sorriso, che ci allietano il cuore, che ci fanno svagare per qualche minuto.

Quali? Ci abbiamo pensato noi a raccoglierne alcune: le più divertenti, famose, conosciute. Le trovate nella gallery qui sotto: mettetevi comodi, preparate i popcorn fatti in casa e... buona visione!

Brooklyn 99 – Netflix Una serie tv poliziesca, ma dove c'è poca tensione e tanti sorrisi. Vincitrice di due Golden Globe, come Miglior commedia televisiva e Miglior attore (Andy Samberg), questa serie tv racconta le vicende di Jake Peralta, detective talentuoso ma dai modi alquanto rilassati, che cerca di trovare insieme ai colleghi macchiette un'intesa con il nuovo capitano del distretto. Infatti, con l’arrivo del nuovo capitano, molto esigente, Peralta deve imparare a rispettare le regole e a fare gioco di squadra. Disponibili su Netflix tutte e 5 le stagioni.



• Guarda "Brooklyn 99"



Friends – Netflix Una serie tv, anzi una sitcom, che non ha bisogno di presentazioni. Negli Anni 90, Rachel, Ross e tutta la combriccola ci hanno tenuto compagnia, regalandoci risate e occasioni di immedesimarci nei loro stessi drammi amorosi e amicali. In attesa del reboot, allora gustiamoci di nuovo tutte e 10 le stagioni, in un tuffo nel passato, all'insegna dell'amarcord e dei buoni sentimenti.



• Guarda "Friends"



How I Met Your Mother - Netflix Anche questa serie tv è storica ormai (è del 2005 la prima stagione), ed è ambientata a Manhattan. Vede protagonista Ted, che da adulto, tramite continui flashback, racconta ai suoi figli la sua meticolosa ricerca dell'anima gemella e come ha conosciuto la loro mamma. Vincitrice di quattro Emmy, la serie tv annovera nel cast Alyson Hannigan, Jason Segel e Neil Patrick Harris. Disponibili su Netflix tutte e 9 le stagioni.



• Guarda "How I Met Your Mother"



The IT Crowd – Netflix Nerd, questa è la serie tv che fa per voi! Con l'ufficio in uno scantinato e guidati da una manager antitecnologica, due nerd gestiscono il reparto informatico di un'azienda che ha un proprietario imbranato. Tra gag e malintesi, riusciranno a lavorare senza combinare guai? Disponibili su Netflix tutte e 5 le stagioni.



• Guarda "The IT Crowd"



Willy Il Principe di Bel Air – Netflix Chi è stato adolescente nei mitici anni Novanta, non può non conoscerlo: Willy era uno di famiglia. Per quei pochi che non sanno chi sia (impossibile!), un riassunto delle puntate precedenti: la vita della benestante famiglia Banks viene sconvolta quando lo scaltro Willy, un parente di Filadelfia, si trasferisce nella loro residenza di Bel-Air. Un giovanissimo Will Smith agli esordi può tenerci compagnia con un sorriso in queste giornate di reclusione: non perdete l'occasione di riguardare tutte e 6 le stagioni su Netflix!



• Guarda "Willy - Il principe di Bel Air"



Arrested Development – Netflix Michael Bluth è un giovane manager, in balia dei suoi tentativi di salvare l'azienda di famiglia dal fallimento, nonché di star dietro ai suoi eccentrici parenti. Con Jason Bateman e Portia De Rossi nel cast, questa serie tv è vincitrice di un Emmy Award nella categoria Commedie.



• Guarda "Arrested development"



Unbreakable Kimmy Schmidt – Netflix Con ben 18 nomination agli Emmy, di cui 4 per Miglior serie comica e 9 per Miglior attore/attrice protagonista, questa serie tv, creata da Tina Fey, racconta le vicende di Kimmy, salvata da una setta apocalittica, che l'ha tenuta reclusa per 15 anni. Sbarca a New York, dove scopre un mondo di cui non sospettava nemmeno l'esistenza. Disponibili su Netflix tutte e 4 le stagioni.



• Guarda "Unbreakable Kimmy Schmidt"



The Good Place – Netflix e Infinity Tv Una bizzarra commedia, che ironizza sull'aldilà, vincitrice di un Critics' Choice TV Award. Dopo la morte, l'egocentrica Eleanor Shellstrop finisce per errore in Paradiso, dove cerca di diventare una persona migliore per evitare di essere scoperta. Disponibili su Netflix e Infinity Tv tutte e 3 le stagioni.



• Guarda "The good place" su Netflix e Infinity



The Office - Amazon Prime Video Questa divertente serie tv ha come protagonista l'attore Steve Carell. La prima stagione si apre con il direttore regionale della Dunder Mifflin, Michael Scott, che conduce la troupe del documentario e il suo staff in un viaggio attraverso atteggiamenti sconvenienti, commenti in buona fede ma inappropriati e una miriade di tecniche da dirigente mediocre. Michael non ha idea che i suoi impiegati in realtà lo sopportano a fatica. È convinto di essere simpatico ed efficiente... Disponibili su Amazon Prime Video tutte e 9 le stagioni.



• Guarda "The Office"



La fantastica signora Maisel – Amazon Prime Video Scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino, firma del già successo mondiale “Una mamma per amica”, questa è una serie tv al femminile. New York, 1958: Midge Maisels vive come ha sempre sognato, fra marito, figli ed eleganti cene per lo Yom Kippur nella loro casa nell'Upper West Side. Ma tutto d'un tratto è costretta a dover scoprire i suoi talenti, passando da casalinga ad attrice di cabaret, una bizzarria per tutti ma non per lei.



• Guarda "La fantastica signora Maisel"



Scrubs – Amazon Prime Video Il titolo originale è “Scrubs – Medici ai primi ferri”, un chiaro rimando divertente a “ER – Medici in prima linea”. Uscì in contemporanea a inizio anni Duemila e voleva essere la risposta comica ai vari medical drama in onda in quel periodo. Al centro degli episodi c'è John Dorian, JD, che sta cercando di diventare un bravo dottore, tra battute e gag che vi strapperanno più di una risata.



• Guarda "Scrubs"