Le serie tv in uscita su Disney+ nel 2024

Il momento più bello delle Festività non è solo il Natale, ma è scoprire anche quali sono le novità in arrivo con il nuovo anno nel mondo dell'intrattenimento. Disney+, anche nel 2024, svela tantissimi nuovi titoli (o nuove serie di grandi successi) in streaming tutti da scoprire. Eccoli.

Shōgun - 27 febbraio

Shōgun, basato sul romanzo di James Clavell, è ambientata in Giappone nell’anno 1600. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui, quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori. Il suo pilota inglese, John Blackthorne, arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere e a distruggere la temibile presenza dei nemici di Blackthorne, i preti gesuiti e i mercanti portoghesi. I destini di Toranaga e Blackthorne diventano inestricabilmente legati alla loro interprete, Toda Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare il suo legame ritrovato con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l’ha salvata e il suo dovere nei confronti del padre defunto.

Feud: Capote Vs The Swans

Feud: Capote Vs. The Swans è basato sul bestseller “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era” di Laurence Leamer. L’acclamato scrittore Truman Capote si circondava di un gruppo di donne tra le più elitarie della società - ricche e affascinanti mondane che definivano un’epoca passata dell’alta società newyorkese - che lui soprannominava "i cigni". Incantato e affascinato da queste nobildonne, Capote si ingraziò le loro vite, facendo amicizia con loro e diventando il loro confidente, per poi tradirle scrivendo una romanzatura poco velata delle loro vite, esponendo i loro segreti più intimi. Quando un estratto del libro, Answered Prayers, l’opera magna progettata da Capote, fu pubblicato su Esquire, distrusse di fatto il suo rapporto con i cigni, lo bandì dall’alta società che tanto amava e lo fece precipitare in una spirale di autodistruzione dalla quale non si sarebbe più ripreso. Feud: Capote Vs. The Swans è interpretato da Naomi Watts, Tom Hollander, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Molly Ringwald, Treat Williams, Joe Mantello e Russell Tovey.

Cristobal Balenciaga - 19 gennaio

Cristóbal Balenciaga inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

RivalsRivals è basata sul celebre romanzo di Jilly Cooper. La serie drama è prodotta da Happy Prince, che fa parte di ITV Studios. Come parte del bestseller Rutshire Chronicles di Cooper, l’iconica serie letteraria ricca di arguzia, intrecci romantici, sesso e personaggi indimenticabili. Rivals è ambientato sullo sfondo dei drammi, degli eccessi e delle scioccanti follie dell’élite sociale dell’Inghilterra avida di potere degli anni ‘80. Con David Tennant, Alex Hassell, Aidan Turner, Nafessa Williams, Bella Maclean, Katherine Parkinson, Danny Dyer, Victoria Smurfit, Claire Rushbrook, Oliver Chris, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luke Pasqualino e Catriona Chandle.

Nell - Rinnegata

Inghilterra, 1705. Incastrata per omicidio e in fuga con le sue sorelle, Nell Jackson diventa una fuorilegge per sopravvivere. Aiutata dalla sua spalla dotata di superpoteri, un piccolo folletto coraggioso chiamato Billy Blind, Nell si rende conto che il destino l’ha messa dalla parte sbagliata della legge per un motivo, un motivo molto più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare: sconfiggere un complotto magico contro la regina d’Inghilterra.

Extraordinary - seconda stagione

La seconda stagione riprenderà da dove la prima si era interrotta. Dieci anni fa, tutti i ragazzi che sono diventati maggiorenni hanno ottenuto il loro superpotere. Nella prima stagione Jen, una venticinquenne dolorosamente consapevole di sé, sta ancora aspettando di ottenere il suo. A questo punto sarebbe disposta ad accettare qualsiasi cosa. Alla deriva in un mondo grande e confuso e armata solo di un po’ di speranza, di molta disperazione e dei suoi coinquilini, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente ok. Con Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna, Luke Rollason e Siobhán McSweeney.

Camden

In che modo un piccolo angolo del nord di Londra ha cambiato la musica come la conosciamo? Questa serie evocativa rivelerà le straordinarie storie non raccontate di come le vite e le carriere di molti dei personaggi più rappresentativi della musica di oggi siano state plasmate da Camden, oltre ad alcune delle carriere che ne sono state spezzate. Attraverso le testimonianze di alcune delle più grandi star della musica mondiale, la cui vita è stata cambiata per sempre da questa piccola zona di Londra, questa serie darà finalmente a Camden il riconoscimento che merita a livello globale. Nella serie vedremo Dua Lipa, Chris Martin, Pete Doherty, Mark Ronson, Questlove, Little Simz, Nile Rodgers, Boy George, Yungblud, Black Eyed Peas, Jazzie B, Bob Vylan, Chuck D e Sister Bliss.

Shardlake

Intriso di mistero, suspense e inganni, questo dramma in quattro parti, tratto dal primo romanzo della serie di Sansom, è un’inquietante avventura con delitto, ambientata nell’Inghilterra del XVI secolo durante la dissoluzione dei monasteri. La vita protetta di Shardlake come avvocato viene stravolta quando Cromwell lo incarica di indagare sull’omicidio di uno dei suoi commissari in un monastero nella remota cittadina di Scarnsea. Il commissario stava raccogliendo prove per chiudere il monastero ed è ora essenziale per la sopravvivenza politica di Cromwell che Shardlake risolva l’omicidio e chiuda il monastero. Cromwell ricorda che il fallimento non è un’opzione. Cromwell insiste che sia accompagnato da Jack Barak (Boyle), presuntuoso e di bell’aspetto, e Shardlake non sa se Barak sia un assistente o una spia di Cromwell. A Scarnsea, il duo viene accolto con ostilità, sospetto e diffidenza dai monaci, che temono per il loro futuro e non si fermeranno davanti a nulla per preservare il loro ordine. Con Arthur Hughes, Anthony Boyle e Sean Bean.

Vogue

In Vogue racconta la storia segreta della moda che ha definito un decennio - e del decennio che ha ispirato la moda - celebrata da coloro che erano in prima fila e dietro le quinte. Questa serie offre un accesso senza precedenti alle intuizioni dei migliori redattori di Vogue, tra cui Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, Edward Enninful, Editor in Chief di British Vogue e European Editorial Director di Vogue, Tonne Goodman, Sustainability Editor di Vogue e Grace Coddington, Contributing Editor, nonché dei nomi più influenti dell’epoca. La serie mostrerà archivi rari e mai visti di figure chiave del settore. Con un cast di personaggi di spicco del mondo della moda, della musica e del cinema degli anni ‘90, questa serie è una pietra miliare che rivelerà la storia non raccontata dei momenti e dei movimenti culturali pop più celebri del decennio, raccontata dagli stilisti, dagli attori e dai musicisti che li hanno definiti. È la storia di come l’alta moda e la cultura mainstream si siano influenzate a vicenda. Nella serie vedremo Victoria Beckham, Tom Ford, Kim Kardashian, Marc Jacobs, Baz Luhrmann, Amber Valetta, Jean Paul Gaultier, Stella McCartney, Clare Danes e altri ancora.

Vanderpump Villa

Un nuovo reality show che segue il personale scelto personalmente da Lisa Vanderpump nella sua lussuosa villa francese mentre vive e lavora insieme per gestire ogni desiderio stravagante dei suoi ospiti.

Dolce nero

Tratto dal libro di Charmaine Wilkerson, bestseller del New York Times, Dolce Nero è un family drama con le sfumature di un giallo con un variegato cast di personaggi in giro per il mondo, prodotto da Marissa Jo Cerar, Harpo Films di Oprah Winfrey e Kapital Entertainment di Aaron Kaplan. La storia si svolge in Giamaica, Italia, Scozia, Inghilterra e California meridionale. Cerar ha scritto l’adattamento e ha il ruolo di showrunner della serie, che si svolge nell’arco di decenni. Alla fine degli anni Sessanta, una sposa in fuga di nome Covey scompare nel mare al largo della costa della Giamaica e si teme che sia annegata o che sia in fuga per l’omicidio del marito. Nella California di oggi, una vedova di nome Eleanor Bennett perde la sua battaglia contro il cancro, lasciando ai suoi due figli, Byron e Benny, una chiavetta che contiene storie mai raccontate del suo viaggio dai Caraibi all’America. Queste storie, narrate da Eleanor, sconvolgono i suoi figli e mettono in discussione tutto ciò che pensavano di sapere sulle origini della loro famiglia.

Morte e altri dettagli

Ambientato tra il fascino dell’élite mondiale, Morte e altri dettagli è incentrato sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato/nel momento sbagliato (ok, è stata un po’ colpa sua) e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio. L’ambientazione? Un transatlantico mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite coccolato e ogni membro dell’equipaggio esausto. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

Chinatown interiore

Basato sull’omonimo libro vincitore del National Book Award, Chinatown interiore segue la storia di Willis Wu, un personaggio intrappolato sullo sfondo di una serie poliziesca che cerca di trovare il suo ruolo nella storia principale - scoprendo nel suo viaggio dei segreti sullo strano mondo in cui abita e sull’oscuro passato della sua famiglia.

Echo - dal 10 gennaio

Marvel Studios presenta Echo che racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox) inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Echo è interpretata anche da Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardina, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning e Vincent D’Onofrio. Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland e Catriona McKenzie. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

Star Wars - The acolyte

Star Wars: The Acolyte è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti e di nuove forze del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica. Una ex Padawan si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che si troveranno ad affrontare saranno più sinistre di quanto abbiano mai immaginato.

Futurama - 20 nuovi episodi

Futurama ha debuttato nel 1999 e si è rapidamente guadagnato un seguito di fedelissimi e il plauso della critica, tra cui due Emmy come Outstanding Animated Program. Nonostante l’ambientazione in un futuro lontano, la serie è famosa per il suo commento satirico sulla vita presente. Futurama segue Phillip J. Fry (Billy West nella versione originale), un ragazzo che consegna pizze a New York, che si congela accidentalmente nel 1999 e viene scongelato nell’anno 3000. In questa sorprendente “nuova” New York, fa amicizia con il robot bevitore Bender (John DiMaggio nella versione originale) e si innamora della ciclope Leela (Katey Sagal nella versione originale). Il trio trova lavoro presso la Planet Express Delivery Company, fondata dallo schivo discendente di Fry, il professor Hubert Farnsworth. Insieme al contabile Hermes Conrad, all’assistente Amy Wong e all’aragosta aliena Dottor John Zoidberg, intraprendono emozionanti avventure che li portano in ogni angolo dell’universo. Dopo la prima messa in onda su Fox Broadcasting Network negli Stati Uniti, si è assistito a una serie di cancellazioni e resurrezioni. Quattro uscite in DVD di successo nel 2007-2009 hanno portato alla rinascita dello show su Comedy Central negli Stati Uniti dal 2010 al 2013. Poi, dopo un breve congelamento di dieci anni nella camera criogenica, Futurama è riemerso trionfalmente con un totale di 20 episodi commissionati.

The Bear - terza stagione

La serie originale di FX acclamata dalla critica The Bear parla di cibo, di famiglia, della follia della routine, della bellezza del Senso di Urgenza e dei ripidi e scivolosi inconvenienti. Nella seconda stagione, mentre il giovane chef Carmy e i suoi collaboratori lavoravano per trasformare la loro squallida paninoteca in un locale di livello superiore, hanno intrapreso un viaggio di trasformazione personale, costretti a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vogliono essere in futuro.

Welcome to Wrexham - seconda stagione - dal 10 gennaio

Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica del mondo. Welcome to Wrexham è una docuserie che segue i sogni e le preoccupazioni di Wrexham, una città operaia nel Galles settentrionale, Regno Unito, mentre due star di Hollywood plasmano il futuro della storica squadra di calcio della città. Da Hollywood al Galles, dal campo allo spogliatoio, dalla dirigenza al pub, Welcome to Wrexham segue la gestione di Rob e Ryan e i destini inestricabilmente legati di una squadra e di una città mentre cercano di fare la storia.

Agatha: Darkhold diaries

Gli spettatori di Disney+ hanno incontrato per la prima volta Agatha, la vicina di casa diventata poi nemica di Wanda, in WandaVision del 2021, e Kathryn Hahn, amata dai fan, torna nell’Universo Cinematografico Marvel nei panni dell’irresistibile strega secolare in Agatha: Darkhold Diaries, su Disney+ nel 2024.

X-Men '97 - Nuovi episodi

X-MEN ‘97 è una serie animata targata Marvel Studios che esplora nuove storie lungo l’iconica linea temporale degli anni ‘90 della serie originale. Beau DeMayo è produttore esecutivo e capo sceneggiatore.

Star Wars: Skeleton Crew

Star Wars: Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa e incontrare improbabili alleati e nemici sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.

A Real Bug’s Life – Megaminimondo - dal 24 gennaio

Entrate in un micro-verso mai visto prima dove un carismatico cast di nove eroi in miniatura utilizza superpoteri strabilianti per sopravvivere. Volate nella giungla con le api, fate bungee-jumping con un ragno nel cuore della città, combattete contro i mostri nello stagno di un villaggio... Tecniche di ripresa all’avanguardia e la scienza più recente ci rivelano spettacoli sorprendenti e drammi avvincenti proprio sotto il nostro naso.

Queens

In sei luoghi remoti e bellissimi del nostro pianeta ci sono dei regni guidati dalle più potenti leader del mondo animale. Queste regine sono sorelle, madri single, nonne. Queens racconta per la prima volta le loro storie di resilienza, forza, amore e perdita. Un episodio finale celebra le donne che si impegnano a fondo per documentare e proteggere le nostre regine animali.