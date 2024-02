Le serie tv in uscita su Netflix nel 2024

Data di uscita: 22 febbraio 2024

Le quattro nazioni un tempo vivevano in armonia, con l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi (aria, terra, fuoco e acqua), a mantenere la pace. Tutto cambia quando la Nazione del Fuoco attacca e spazza via i Nomadi dell'Aria, il primo passo dei Dominatori del Fuoco verso la conquista del mondo. Il nuovo Avatar deve ancora emerge e il mondo sta per perdere la speranza. Ma come una luce nell’oscurità, la speranza torna quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell’Aria – e l’ultimo della sua specie – si risveglia per prendere il posto che gli spetta come prossimo Avatar. Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang si imbarca in una fantastica missione piena d'azione per salvare il mondo e combattere il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai ( Daniel Dae Kim). Ma con il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) determinato a catturarli, non sarà un compito facile.