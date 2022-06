Le serie tv più costose da vedere in streaming

Una serie dalla vita breve, questa sviluppata dal regista Baz Luhrmann (autore di "Moulin Rouge", "Romeo + Giulietta" e "Elvis") insieme al drammaturgo premio Pulitzer Stephen Adly Guirgis, partendo da un budget complessivo di 120 milioni di dollari, circa 10 a episodio, 11 in totale, per la prima e unica stagione, pubblicata su Netflix nel 2016. "The Get Down" racconta l'esplosione vitale di nuovi generi musicali, come l'hip hop, nel 1977, fra gli adolescenti pieni di speranze del South Bronx di New York.

Su Netflix