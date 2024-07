Le serie tv uscite nel 2024 da (ri)vedere durante le vacanze

Fenomeno di passaparola della stagione, uscita su Netflix lo scorso 11 aprile senza una promozione particolarmente sostenuta, è balzata rapidamente in cima alla classifica degli show più visti e ha scatenato reazioni d'ogni tipo (e persino una denuncia per diffamazione...). La storia è quella, autobiografica, di Richard Gadd, autore, sceneggiatore e protagonista, che subì per quasi tre anni la persecuzione di una stalker. Le cose però - i ruoli, le persone, i carnefici e le vittime - non sono solo bianche o nere, e la serie scava nell'animo umano riservandosi un colpo di scena finale commovente.

