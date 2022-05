Le “vecchie” serie Marvel approdano su Disney+

Da giugno il catalogo Marvel in streaming conterrà anche le "vecchie" serie live action di supereroi Charlie Cox in "Daredevil" Cecilia Uzzo







C’è una splendida notizia per gli orfani di "Jessica Jones", "Daredevil", "Luke Cage" e (super)compagnia. Tutte queste "vecchie" (cancellate qualche anno fa) serie Marvel live action stanno per trovare definitivamente casa su Disney+. La piattaforma streaming distribuirà tutti i titoli a partire dal 29 giugno, in modo da ampliare ulteriormente il catalogo.

Già adesso Disney+ ospita la più grande raccolta Marvel con centinaia di ore di film e serie tv, tra cui spiccano film targati Marvel Studios del Marvel Cinematic Universe come "Avengers: Endgame", "Black Panther" e altri franchise tra cui "X-Men". A questi si aggiungono le serie Disney+ Original live action come "WandaVision", "The Falcon and The Winter Soldier", "Loki" e "Hawkeye" e quelle animate come "What If...?”. Infine, troviamo anche diversi speciali, corti e documentari dietro le quinte come "Marvel Studios Assembled".

Ai titoli appena citati, da giugno si aggiungeranno tutte le serie Marvel live action ("Daredevil", "Jessica Jones", "Iron Fist", "Punisher", "Luke Cage", "The Defenders") che in precedenza erano in streaming su Netflix e da cui sono state eliminate a fine febbraio 2022.

Le serie live action Marvel in arrivo su Disney+

• "Daredevil"

Composta da tre stagioni rilasciate tra il 2015 e il 2018, è la serie con protagonista Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, un avvocato cieco che di notte combatte il crimine sotto il costume di Daredevil.

• "Jessica Jones"

Krysten Ritter per tre stagioni (2015-2019) ha interpretato l'ex-supereroina Jessica Jones, colpita da un disturbo da stress post-traumatico, che apre un'agenzia investigativa per aiutare le persone e gli altri supereroi in difficoltà.

• "The Punisher"

La serie in due stagioni (2017-2018) è uno spin-off di "Daredevil", con Jon Bernthal che riprende i panni del protagonista Frank Castle / The Punisher, dalla seconda stagione di "Daredevil".

• "Luke Cage"

Per due stagioni (2016-2018), Mike Colter interpreta Luke Cage, un ex-detenuto con una forza sovrumana e una pelle indistruttibile che ora combatte il crimine e la corruzione.

• "Iron Fist"

Nella serie composta da due stagioni (2017-2018), Finn Jones interpreta il protagonista Danny Rand, un esperto di arti marziali con l'abilità di evocare il potere del Pugno d'acciaio.

• "The Defenders"

La miniserie del 2017 è incentrata sull’omonimo team di supereroi, cioè Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Carl Lucas / Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand / Iron Fist (Finn Jones), tutti e quattro di ritorno dalle rispettive serie individuali.