“Legacies”, su Infinity la terza stagione dello spin-off di “The vampire diaries”

Anche il mondo magico e misterioso di "Legacies" ha dovuto fare i conti con la pandemia. Lo spin-off delle celebri serie “The vampire diaries” e “The originals” ha improvvisamente interrotto, nel marzo 2020, la produzione dei quattro episodi finali che sono slittati nella terza stagione. Non preoccupatevi: dal 6 aprile, con un episodio a settimana, le nuove avventure dei ragazzi arrivano su Infinity.

Lo scenario è sempre quello della Scuola Salvatore, luogo dove vampiri, streghe, licantropi, e non solo, si uniscono per fare pace con se stessi imparando a usare i propri poteri, preziosi e temibili. La seconda stagione, interrotta sul più bello, ha lasciato tutti col fiato sospeso.

La protagonista Hope entra in una sorta di coma indotto per salvare l’amica Josie penetrando nella sua mente, mentre tutti pensano che sia morta (così come la sua gemella Lizzie). È l’ennesima prova di quanto il potere del nemico comune Necromante sia inarrestabile. Nella nuova stagione la lotta tra la vita e la morte è sempre più accesa: mentre si cerca di risvegliare Hope, il suo amato amato Landon, che è una fenice con la capacità di rinascere a ogni sua morte, viene invece ucciso da Necromante e risorge solo come strumento del nemico. Imperdibile il terzo episodio: è un vero e proprio musical.