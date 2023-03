“L’estate in cui imparammo a volare 2”: il trailer delle ultime puntate

Il finale della serie con protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke è in arrivo a fine aprile Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Il trailer della seconda parte di "L’estate in cui imparammo a volare 2" ha svelato che i sette episodi rimanenti della serie saranno disponibili su Netflix dal 27 aprile. Si tratta dell’atto finale per la storia dell’amicizia tra Tully e Kate, interpretate da Katherine Heigl ("Grey's Anatomy") e Sarah Chalke ("Scrubs").

La serie creata da Maggie Friedman si basa sul romanzo del 2001 “Firefly Lane” (che è anche il titolo originale della serie) di Kristin Hannah, anche se l’adattamento televisivo ha qualche differenza rispetto al libro. La seconda e ultima stagione continua a esplorare il rapporto tra le due, amiche dall’adolescenza ormai divenute donne adulte di 45 anni. Come sempre, il racconto si snoda su due piani temporali diversi: quello delle due amiche da ragazze e donne e quello in cui sono ragazzine, interpretate da Ali Skovbye e Roan Curtis.

Come finiva la prima parte

La prima parte della seconda stagione della serie, distribuita su Netflix a inizio dicembre 2022, riprendeva la storia travagliata delle due amiche che affrontavano una separazione in seguito a un’incidente in cui era coinvolta la figlia adolescente di Kate e di cui la donna incolpava Tully, che era in macchina alla guida. Tully ha finalmente l’occasione per rimettersi in pista dal punto di vista professionale e decide di partire per un reportage in Antartide. Kate, che ci sta riprovando con Johnny (Ben Lawson) al punto da decidere di risposarlo, scopre di avere un tumore al seno a uno stadio avanzato. La donna si decide ad andare dalla vecchia amica, ma si mancano di poco.

Il trailer della seconda parte