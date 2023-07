“L’estate nei tuoi occhi”: arriva la seconda stagione

Il trailer e la trama della nuova stagione della serie teen che ha spopolato su Prime Video Redazione Sorrisi







È stato uno dei titoli dell’estate 2022 e sta per tornare con la seconda stagione "L'estate nei tuoi occhi". I primi tre episodi debuttano su Prime Video il 14 luglio, usciranno poi ogni settimana fino al finale di venerdì 18 agosto.

La serie, che con la prima stagione ha conquistato la cima del podio degli show più visti su Prime Video nel primo weekend di uscita, si basa sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han – autrice anche di “Tutte le volte che ho scritto ti amo” – che per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate sui suoi libri: oltre a questa c'è anche "Xo, Kitty" su Netflix, uno spin-off dell'universo di “To All the boys”.

Gli otto episodi della seconda stagione sono tratti da “It's not summer without you” (“Non è estate senza te”), il secondo libro della trilogia

La trama della seconda stagione

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Il trailer

Il cast

Nella seconda stagione entrano nel cast Kyra Sedgwick e Elsie Fisher in ruoli ancora non rivelati, mentre ovviamente sono riconfermati i protagonisti e i personaggi principali: