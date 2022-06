“L’estate nei tuoi occhi”: trama, cast e trailer del nuovo teen drama

In streaming su Prime Video a giugno, la serie tratta dai libri di di Jenny Han, già autrice di "Tutte le volte che ho scritto ti amo" Redazione Sorrisi







Debutta il 17 giugno su Prime Video la nuova serie "L'estate nei tuoi occhi", appena lanciata con il trailer sulle note di "This Love (Taylor’s Version)" di Taylor Swift.

Definita "drama multigenerazionale", la co-produzione Amazon Studios e wiip è l’adattamento televisivo della trilogia omonima ("L'estate nei tuoi occhi") di Jenny Han, autrice anche dell bestseller (da cui hanno tratto il film Netflix) "Tutte le volte che ho scritto ti amo". Proprio la Han è anche la showrunner della nuova serie, di cui è anche produttore esecutivo. Quasi in contemporanea, Jenny Hal sarà anche executive producer e co-showrunner della serie Netflix da poco annunciata "XO Kitty", uno spin-off dell’universo di "To All the Boys" altra sua trilogia letteraria.

La trama e il cast

In sette episodi, "L'estate nei tuoi occhi" mescola gli elementi del racconto di formazione amorosa con l’ambientazione estiva. Al centro della storia, un triangolo tra una ragazza e i due fratelli Conrad e Jeremiah, tutti figli di due amiche di lunga data. Protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Il trailer