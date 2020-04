“Liberi tutti”: la serie degli autori di Boris arriva su Rai3

Approda in chiaro la serie originale di RaiPlay con protagonisti Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti

24 Aprile 2020 | 16:12 di Redazione Sorrisi

Va in onda su Rai3 da sabato 9 maggio alle 22.00 “Liberi tutti”, la serie scritta e diretta dagli autori di “Boris” (Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo) con protagonisti Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello e Caterina Guzzanti.

Si tratta della prima serie originale di RaiPlay (dove l’abbiamo vista in streaming a fine 2019) e proseguirà per sei serate.

La trama

Michele Venturi (Tirabassi) è un’avvocato che pensa solo a se stesso e vive in un’eterna lotta di tutti contro tutti. La sua concezione di vita si scontrerà con quella di Eleonora (Caprioli). L’ex moglie, infatti, gestisce un cohousing in cui le famiglie condividono spazi, servizi e consumi. Il cinico avvocato sarà costretto proprio lì agli arresti domiciliari, in un mondo completamente diverso dal suo, senza nessuna possibilità di muoversi e di comunicare con l’esterno.