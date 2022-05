“Life & Beth”: la serie di e con Amy Schumer

In procinto di compiere 40 anni, una donna all’apparenza “arrivata” rimette in discussione tutta la sua vita Michael Cera e Amy Schumer in "Life & Beth" Valentina Barzaghi







Arriva il 18 maggio su Disney+ “Life & Beth”, la serie creata e interpretata da Amy Schumer, già uscita negli Stati Uniti lo scorso marzo. Dieci puntate da circa mezz’ora ciascuna, che raccontano la vita di una brillante newyorchese che, alle porte dei quaranta, decide di ripartire da zero. Insieme ad Amy Schumer, nel cast ci sono Michael Cera, Kevin Kane, Susannah Flood, Laura Benanti e Michael Rapaport.

“Life & Beth” è incentrata sulla vita di Beth (Schumer), una quarantenne di New York la cui vita sembra ormai del tutto scritta: ha un lavoro come venditrice di vini in cui si distingue, è fidanzata da dieci anni con il collega Matt (Kane), ha un appartamento e una quotidianità più che soddisfacente. Quando un incidente la porta a ripercorrere e a confrontarsi col suo passato, per Beth si apre invece un nuovo capitolo. Ripensando alla sua giovinezza e ai suoi legami - familiari e non - attraverso una serie di flashback e al ritorno nei luoghi in cui è cresciuta, Beth ricostruisce come è diventata la donna che è oggi, ma soprattutto capisce che posto vuole occupare e come vuole essere nel suo futuro.

La serie racconta un cambiamento in modo piuttosto classico, partendo da un fatto drammatico che riporta a galla il passato, mettendo in discussione il presente. Alla soglia dei quarant'anni, Beth capisce che ha una vita che non la soddisfa. Lo fa in un percorso narrativo che ce la mostra all’inizio com’è oggi nella sua vita a Manhattan, successivamente nel suo ritorno a Long Island dove incontra John (Cera), che la introduce a una vita diversa e, infine (gli ultimi due episodi), in un profondo confronto con la sua infanzia e con se stessa.

Amy Schumer stupisce con un racconto che solo inizialmente percorre la strada della donna che si libera dai gioghi della sua vita per rinascere. “Life & Beth” in verità è un viaggio, drammatico e allo stesso tempo molto divertente, nelle relazioni familiari e affettive. Nel dolore che spesso trascinano con sé, impedendo di vederne i lati positivi. È la storia di un legame madre-figlia che non ha trovato pace e quello tra due sorelle che si devono ritrovare.

È anche uno specchio che riflette con ironia la nostra epoca, dove però tutto trova tempi diversi e dove (finalmente) anche a quarant’anni non ci si sente più soggiogati al tempo che fu, ma si guarda al futuro con rinnovati desideri e speranze. È una serie allegra e positiva, leggera e piacevole da vedere.