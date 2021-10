“Ligabue – È andata così”: i miei trent’anni di rock

Ligabue si racconta su RaiPlay. Accanto a lui, Stefano Accorsi Ligabue Credit: © RayTarantino Enrico Casarini







Si puo' vedere su

Trent’anni “su e giù dal palco” raccontati in sette capitoli da tre episodi di 15 minuti ciascuno, con un grande amico a fare da interlocutore: il 12 ottobre arriva in esclusiva su RaiPlay “Ligabue - È andata così”, una docuserie in cui Luciano Ligabue, con la complicità di Stefano Accorsi, si racconta andando dal rock alla vita e ritorno.

Ispirata alla recente omonima autobiografia artistica del Liga (Mondadori, 28 euro), la serie procederà tra aneddoti e musica con la partecipazione di “testimoni” come Elisa, Francesco De Gregori e Pierfrancesco Favino.