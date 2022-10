“Limitless con Chris Hemsworth”: prove fisiche senza limiti degne di Thor

La docuserie del National Geographic sarà su Disney+ dal 16 novembre Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Il dio del tuono Thor come docente di un corso sulla longevità umana: è questa la formula di "Limitless con Chris Hemsworth", nuova serie originale di National Geographic, disponibile con tutti i sei episodi dal 16 novembre in esclusiva su Disney+.

A metà tra un’avventura scientifica globale e un viaggio personale, ogni episodio della docuserie prodotta dal regista candidato all’Oscar Darren Aronofsky e dalla sua casa di produzione Protozoa, dalla Nutopia di Jane Root e dalla neonata Wild State di Chris Hemsworth e Ben Grayson guida gli spettatori in un adrenalinico viaggio personale nel quale indaga come contrastare l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano, sfidando le convinzioni tradizionali.

La docuserie "Limitless con Chris Hemsworth"

Mantenendosi in condizioni fisiche ottimali ed essendo noto soprattutto per aver interpretato un supereroe immortale, Chris si è sempre preso cura della sua salute e della sua forma fisica. Ma ora, alla soglia dei 40 anni, vuole scoprire come sfruttare il potenziale della sua mente e del suo corpo per rimanere più lucido, forte e sano più a lungo, non solo per sé e per i suoi figli, ma anche per i figli dei suoi figli. Per sperimentare e, forse, trovare il (o i) segreto della longevità, Chris Hemsworth ha affrontato imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici di fama mondiale per sbloccare il processo di invecchiamento.

Ogni sfida, realizzata con la massima precisione, che porta l’attore a spingersi più in là che mai, si fonda su studi innovativi che attingono da nuove ricerche e tradizioni consolidate. La missione di Hemsworth è quella di comprendere meglio i limiti del corpo umano e di scoprire come poter migliorare e prolungare la propria salute e la propria vita.

Le sfide di "Limitless con Chris Hemsworth"

Cosa è più convincente, esporre delle teorie scientifiche o sperimentarle in prima persona? Secondo Chris Hemsworth, la seconda opzione: è per questo che ha scelto di testare le teorie che potrebbero allungare e migliorare la vita. Ogni sfida è spettacolare e unica: tra queste, nuotare per più di 200 metri in un fiordo artico a 2 gradi, arrampicarsi su una corda di 30 metri sospesa su un canyon e camminare lungo una gru in cima a un grattacielo di oltre 270 metri, alto 80 piani.

Ogni prova ha richiesto un programma di allenamento al fianco di esperti di livello mondiale. Per alcune, come l’arrampicata su corda in un canyon, sono stati necessari mesi di preparazione. Altre, come il digiuno di quattro giorni a base di sola acqua, sono state (fortunatamente!) molto più brevi ma così dure da spingere Hemsworth a pensare di gettare la spugna.

Gli esperti e gli scienziati che hanno accompagnato Hemsworth attraverso i sei aspetti fondamentali per vivere meglio e più a lungo sono:

Ross Edgley, atleta di sport estremi e autore di articoli scientifici sullo sport, ha preparato il corpo di Hemsworth ad affrontare una nuotata in acque quasi gelide;

il dottor Peter Attia, medico della longevità presso l’Attia Medical, ha approfondito la scienza dell’invecchiamento e come contrastarlo con diverse tecniche;

la professoressa Modupe Akinola, professore associato di management presso la Columbia Business School, ha fornito a Hemsworth gli strumenti per affrontare lo stress;

la dottoressa Sharon Sha, medico e professore associato e vicepresidente associato di neurologia e scienze neurologiche per la ricerca clinica dello Stanford Center for Memory Disorders, ha aiutato Hemsworth a combattere il processo di invecchiamento della mente;

il dottor BJ Miller, presidente e consulente di Mettle Health, lo ha guidato in un viaggio attraverso la vecchiaia e la mortalità;

Alua Arthur, doula della morte e fondatrice di Going with Grace, ha fatto in modo che Hemsworth si aprisse sulla propria morte;

Tanya Streeter, apneista professionista, lo ha allenato sulla sua capacità di trattenere il respiro sott’acqua.

Il trailer

Le anticipazioni dei sei episodi