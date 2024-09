“L’incidente” avrà una seconda stagione?

La serie messicana su Netflix è un successo, sarà finita o ci aspettano nuove puntate? Paolo Di Lorenzo







Tornerà "L'incidente" per una seconda stagione? La serie messicana ideata da Leonardo Padrón sta spopolando su Netflix. Con i suoi intrighi al pari una telenovela Anni 80 e un'incessante sequela di ribaltamenti delle sorti, "Accidente" sembra destinata a diventare la nuova "Che fine ha fatto Sara?", altro successo della piattaforma.

Per Netflix, Padrón ha già firmato "Palpito", una saga di triangoli amorosi e trapianti di cuore che ha tenuto banco per ben due stagioni. La formula è la stessa: un caso ai limiti del credibile (in questo caso, un gonfiabile che prende il volo provocando tre morti), segreti mai confessati, affari illeciti e relazioni scabrose. Il risultato è un melò che obbliga lo spettatore a sospendere ogni qualsivoglia incredulità, ma è abbastanza per intrattenerlo in una maratona al photofinish.

Andiamo al sodo: Netflix non si sbilancia sul futuro de "L'incidente", ma c'è un indizio importante da tenere in considerazione. A differenza di molti altri titoli disponibili in piattaforma, la serie non è stata etichettata come "miniserie". Sembra quindi che non sia stata pensata esaurire il proprio racconto nell'arco di una sola stagione.

Quella che può sembrare una pignoleria nasconde un distinguo non da poco sull'eventuale proseguo della storia. Il finale lascia spalancate le porte sul futuro, alludendo a uno scontro dietro le sbarre tra Emiliano e Charro, detenuti nello stesso carcere.

I numeri su Netflix, dove la serie sta scalando le vette della classifica dei contenuti più visti a livello globale, corroborano l'ipotesi di un continuo e il tam-tam sui social dà man forte. Proprio in risposta a un commento di una fan che reclama la seconda stagione, l'autore Leonardo Padrón ha risposto con l'emoji del pollice in su. Molti l'hanno interpretato come un segnale favorevole: forse il seguito è davvero in cantiere, ma è ancora troppo presto per parlarne. Ci rimettiamo all'annuncio che soltanto Netflix potrà dare, sciogliendo le riserve sul destino de "L'incidente".