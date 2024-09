“L’incidente”, la serie tv su Netflix è tratta da una storia vera?

La serie messicana "Accidente" ha conquistato il primo posto nella classifica delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix Paolo Di Lorenzo







La storia de "L'incidente" è vera? La serie messicana "Accidente" ha conquistato il primo posto nella classifica delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix, in diversi Paesi quali Stati Uniti, Italia, Regno Unito e Spagna, oltre che nella sua stessa patria. Con oltre 22 milioni di visualizzazioni totalizzate nelle prime due settimane di presenza in catalogo, questo thriller uscito (piuttosto in sordina) lo scorso 21 agosto si è rivelato uno dei successi più sorprendenti di fine estate.

Difficile resistere ai continui colpi di scena di questa saga in dieci episodi. In un istante, un tragico incidente cambia per sempre la vita di quattro famiglie messicane che si ritrovano a dover fare i conti con la perdita più straziante: quella di un figlio.

Daniela (Ana Claudia Talancón) ed Emiliano (Sebastian Martínez), Lupita (Eréndira Ibarra) e Charro (Alberto Guerra) e Brenda (Valentina Acosata) intraprendono una disperata ricerca del colpevole che ha permesso che il castello gonfiabile si librasse in aria e causasse il disastro in cui hanno perso la vita i piccoli Rodrigo, Gabriel e Mateo.

Si tratta di una vicenda realmente accaduta?

Da "Dahmer" a "The Watcher", Netflix ci ha abituato a portare sullo schermo drammatiche pagine di cronaca che superano la fantasia di qualsiasi sceneggiatore. Sarebbe quindi legittimo domandarsi se anche "L'incidente" sia ispirato a un caso avvenuto realmente, oppure se si tratta di finzione.

Partiamo dai fatti: "L'incidente" non è una storia vera, né tantomeno è una serie tratta da un romanzo. Quanto al caso del castello che prende il volo, purtroppo non si tratta di un'eventualità mai verificatasi. Per quanto si tratti comunque di una fattispecie alquanto remota e improbabile, esistono diversi precedenti di gonfiabili che, a causa di una folata di vento, hanno preso il volo con conseguenze critiche.

In una pubblicazione curata dall'American Meteorology Society e datata ottobre 2022, sarebbero 132 i casi di incidenti inerenti a gonfiabili scaraventati dal vento accaduti negli Stati Uniti. Con riferimento al periodo che va dal 2000 al 2021, si parla di almeno 28 morti e 479 persone rimaste ferite, con il 75% di questi episodi verificatisi nella stagione più calda.

Catastrofi analoghe a quella raccontata dalla serie hanno colpito Devenport, in Tasmania (Australia) nel dicembre 2021, e lo scorso mese anche Waldorf, nello stato americano del Maryland. Pur non attingendo direttamente da queste sciagure, "L'incidente" è frutto del lavoro inedito dello sceneggiatore Leonardo Padrón e dei registi Klych López e Gracia Querejeta.