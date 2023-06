“L’infermiera”, tratta da una storia vera. Da vedere su Netflix

Christina Aistrup Hansen fu condannata all’ergastolo perché riconosciuta colpevole di tre omicidi e un tentato omicidio Tiziana Lupi







Si puo' vedere su

Nel 2015 un caso di cronaca sconvolse la Danimarca: Christina Aistrup Hansen, infermiera stimata da pazienti e colleghi, fu condannata all’ergastolo perché riconosciuta colpevole di tre omicidi e un tentato omicidio. La pena, poi, è stata ridotta ma nel frattempo la sua storia è diventata un libro, “The nurse” (scritto dal giornalista Kristian Corfixen) e poi anche una serie (firmata da Kasper Barfoed, regista di “L’uomo delle castagne”) disponibile su Netflix.

Nelle quattro puntate, “L’infermiera” ripercorre il periodo precedente l’arresto di Christina (Josephine Park), dovuto all’intuizione e alla tenacia della collega Pernille Kurzmann Larsen (Fanny Louise Bernth). La serie prende il via con il primo giorno di lavoro della Kurzmann al Nykøbing Falster Hospital, nella regione dello Sjælland. La giovane è appena diplomata, ma non ha esperienza e per questo viene affidata a Christina, l’esperta collega che finora è riuscita a nascondere i propri crimini.