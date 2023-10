Lino Guanciale è il protagonista di “Un’estate fa”, in cui intraprende un viaggio tra presente e passato

«Le storie complesse mi divertono» dice l’attore, che presto tornerà sul set del commissario Ricciardi Solange Savagnone







Lino Guanciale ha una passione per i ruoli “strani”. Nella serie “Un’estate fa”, in onda su Sky Atlantic dal 6 ottobre, è Elio, un avvocato che fa una sorta di viaggio nel tempo. A seguito di un incidente, torna infatti all’estate del 1990, durante la quale era scomparsa la sua ragazza: ha di nuovo 18 anni (a interpretarlo da giovane è Filippo Scotti) ma la coscienza di un adulto. Cosa è successo? Che stia impazzendo? L’unica cosa che sa è che presto la giovane di cui era innamorato morirà...

Lino, ormai se non c’è una vena di mistero lei neanche la legge una sceneggiatura...

«Mi divertono prodotti così complessi, mi stimolano. E poi dopo un po’ diventi quello che chiamano quando ci sono lavori con queste caratteristiche. È una battuta, ma fino a un certo punto. Mi sono sempre augurato di essere cercato per progetti di questo tipo, ambiziosi, che percorrono strade che quasi mai vengono toccate dalle nostre produzioni».

Si è divertito in questo ruolo?

«È stato di grande stimolo lavorare con un gruppo bello e ben assortito, sia per quanto riguarda i colleghi maturi che i giovanissimi. Dividersi il ruolo di protagonista con Filippo Scotti è stato un privilegio dal punto di vista umano, perché è un attore di talento e dall’umiltà molto rara».

Si riconosce nel giovane Elio?

«Punti di contatto li ritrovo in una certa timidezza e ritrosia a stare sotto ai riflettori. Anche l’impaccio del personaggio ha una parentela con la mia adolescenza».

Nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. Con loro ha lavorato per la prima volta.

«Nicole è Isotta, la moglie di Elio. È stato bellissimo lavorare insieme per la prima volta, anche se ci conoscevamo da prima. Lo stesso vale per Claudia, che interpreta Costanza, una delle amiche di infanzia di Elio che non vedeva da quella famosa estate. Riallacceranno i rapporti e lei lo sosterrà in questo processo di ricerca della verità».

Nel 1990 lei aveva 11 anni. Cosa ricorda di quell’estate?

«I Mondiali di calcio! Fu una delle estati più memorabili della mia infanzia. È stato uno dei momenti più belli, seguirli in tv. Ricordo il gol di Totò Schillaci, le carovane di auto durante le feste post partita, la delusione dopo l’incontro con l’Argentina. È stato il primo mondiale che ho seguito. Vedevo le partite a casa con la mia famiglia, come poi abbiamo continuato a fare negli anni seguenti».

Da ragazzo andava in campeggio come Elio?

«Sono stato negli scout, quindi ci ho passato tanto tempo. Non lo faccio da quando avevo 20 anni, non perché mi dispiaccia, anzi è una dimensione che mi piace molto, sa di avventura e goliardia scanzonata, ma più per motivi logistici. A oggi non so se avrei l’attitudine giusta per viverlo bene come accadeva allora».

Il suo primo amore estivo, invece, se lo ricorda?

«Più che al mare, è legato alle cottarelle che avevano luogo nei campeggi degli scout, ma succedeva che capissi tardi che le ragazze erano interessate e me. Ero troppo timido per tentare approcci. All’inizio poi mi piacevano quelle più grandi ma non c’era speranza, diciamo che mi auto-sabotavo (ride). Poi da grande le cose si sono aggiustate».

Cosa rimpiange delle sue estati da ragazzo?

«Mi riconosco in molte delle cose che il mio personaggio dice nella serie. Di sicuro la sensazione di avere tutto il tempo del mondo è una cosa che poi da adulto ti si sfarina davanti, non per via delle delusioni, ma perché da grande sviluppi un rapporto con il tempo diverso. La sensazione di avere tanto tempo a disposizione e che tutto sia possibile è la cosa che mi manca di più».

Dove andava in villeggiatura?

«Di solito andavamo a trovare mia zia nella sua casa al mare a Lavinio, vicino a Roma. Lì la parte abruzzese della famiglia si aggregava a quella romana, con cugini e zie. Ci trascorrevamo anche tre settimane ogni estate. Poi c’erano i campi scout e per una parte dell’adolescenza i raduni per le nazionali giovanili di rugby, che si tenevano a luglio. Diciamo che l’estate era molto trafficata».

Come si divertiva con suo fratello minore Giorgio, all’epoca?

«Prima di partire per il mare e stare con i nostri adorati cugini romani, giocavamo a fare gli esploratori ad Avezzano (in provincia dell’Aquila, dove è nato l’attore, ndr). Nei dintorni allora non c’era niente e per comunicare usavamo i walkie talkie. Ci piaceva moltissimo portarceli appresso».

Oggi Giorgio fa lo psicoterapeuta. Cosa dice dei ruoli così sfaccettati che interpreta ultimamente?

«La cosa lo diverte, mi prende in giro dicendo che ormai il filone che faccio è quello. Condivide con me il fatto di fare scelte di questo tipo. È più sfidante».

Gli chiede mai consigli su come entrare a fondo nella mente di un personaggio, in particolare se dal carattere complesso?

«In realtà no, mi rivolgo più spesso a lui per avere consigli sulla vita di ogni giorno. Di lavoro parliamo soltanto per capire se gli è piaciuto quello che ho fatto».

Guardiamo al futuro. Ha annunciato che nei primi mesi del 2024 tornerà a interpretare il commissario Ricciardi. Che cosa può anticiparci?

«Confermo, stiamo cercando di capire il periodo ottimale per iniziare le riprese e poi metteremo a fuoco determinate cose per fare sempre meglio con questa serie così bella e importante».

Altri progetti all’orizzonte?

«Per il momento questo e tanto teatro. A gennaio debutto con un nuovo spettacolo al “Piccolo” di Milano, “Ho paura torero” di Pedro Lemebel. E poi porterò in giro ancora “L’uomo più crudele del mondo”, con il mio ormai quasi fratello Francesco Montanari».