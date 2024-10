“Lioness 2”, le leonesse ruggiscono

Zoe Saldaña e Nicole Kidman tornano su Paramount+ Nicole Kidman e Zoe Saldaña nella seconda stagione di "Lioness" Credit: © Paramount+ Paolo Di Lorenzo







Sopravvivere o arrendersi: non esistono mezze misure in “Lioness”, che torna dal 27 ottobre su Paramount+ coi nuovi episodi (due subito, gli altri a cadenza settimanale). Ideata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan, già creatore di “Yellowstone” e “Tulsa King”, il thriller di spionaggio attinge da un vero programma militare statunitense dedicato alla lotta al terrorismo.

Joe (Zoe Saldaña), Kaitlyn (Nicole Kidman) e Byron (Michael Kelly) sono impegnati sul campo per sventare complotti internazionali. Nella seconda stagione un nuovo agente Lioness si infiltra in una minaccia occulta per sconfiggerla dall’interno. Senza potersi fidare di nessuno, Joe dà prova di meritarsi il titolo di capa del programma. Nel cast, l’87enne Morgan Freeman.