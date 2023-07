“L’isola delle 30 bare”, con Virginie Ledoyen su Rai2

Una miniserie in sei puntate in onda in prima serata da venerdì 7 luglio Antonio de Felice







Maurice Leblanc, lo scrittore francese che creò l’iconico personaggio del ladro gentiluomo Arsenio Lupin, fra i tanti romanzi scritti, fu anche l’autore di "L’isola delle 30 bare". Romanzo che ha ispirato una miniserie in sei puntate in onda in prima serata da venerdì 7 luglio su Rai2 con i primi due episodi.

In un continuo ed emozionante equilibrio fra superstizione e sentimenti, la storia ha come protagonista Christine Vorski (Virginie Ledoyen), giovane medico e moglie di Raphael (Charles Berling). La sua è una vita tranquilla e serena, fino a quando non riceve sul cellulare uno sconvolgente video che la ritrae durante il parto, avvenuto 15 anni prima sull’isola di Sarek. Le immagini svelano che il piccolo non sarebbe nato morto, come le avevano fatto credere, ma sarebbe stato assassinato. Sarà vero? E se fosse vivo? Chi e perché ha agito così? La donna, contro il parere del consorte che poi però la segue nel difficile progetto, decide di tornare dove era cresciuta. Ma sul traghetto che la porta a destinazione, tentano di avvelenarla, cade in mare e viene salvata.

Giunta sull’isola, rivede tanti personaggi della sua gioventù. E ritrova il padre (Jean-François Stévenin) appena prima di partecipare al suo funerale. L’uomo potrebbe essere stato ucciso da Paul (Jérémy Gillet), uno dei due figli della donna con cui viveva. Ma è solo uno dei tanti, inspiegabili delitti che avvengono sul posto e che molti abitanti attribuiscono al non gradito ritorno di Christine, colpevole di aver risvegliato la terribile profezia delle 30 bare...