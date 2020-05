“Little fires everywhere”: accendiamo il fuoco delle vostre vite

21 Maggio 2020 | 10:30 di Francesco Chignola

Quella della famiglia Richardson sembra una vita perfetta. Padre avvocato, madre giornalista, quattro figli adolescenti. Ma tutto sta per cambiare: l’incontro con una donna ribelle, Mia Warren, e con sua figlia Pearl,

ne sovvertirà gli equilibri. Benvenuti in “Little fires everywhere”, serie ospitata da Prime Video dal 22 maggio (in inglese con sottotitoli in italiano), tratta dal libro di Celeste Ng (in italiano “Tanti piccoli fuochi”), dove continua la riflessione sulla comunità borghese americana iniziata da serie come “Big little lies”. Di quest’ultima ritroviamo una delle star, il premio Oscar Reese Witherspoon, affiancata dalla strepitosa Kerry Washington (la Olivia Pope di “Scandal”). Un duetto che manderà in fiamme il vostro piccolo schermo...