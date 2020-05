“Little Fires Everywhere”: cast, trama e trailer

Foto: Kerry Washington e Reese Witherspoon in "Little fires everywhere"

07 Maggio 2020 | 14:36 di Giulia Ausani

Il 22 maggio su Amazon Prime Video debutta "Little fires everywhere", attesa serie tv che sta già riscuotendo grande successo negli Stati Uniti. Prodotta e interpretata da Reese Witherspoon e Kerry Washington, la miniserie è basata sull'omonimo romanzo di Celeste Ng. Su Prime gli episodi saranno in versione originale con i sottotitoli, e più avanti nel corso dell'anno sarà disponibile anche la versione doppiata in italiano.



"Little Fires Everywhere" segue i destini incrociati dei Richardson, una famiglia modello, e di una madre enigmatica e sua figlia che stravolgeranno le loro vite. Reese Witherspoon interpreta Elena Richardson mentre Kerry Washinton è Mia Warren. Nel cast anche Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, Lexi Underwood e Huang Lu.



Il trailer