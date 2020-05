“Little Fires Everywhere”: la miniserie con Reese Witherspoon è su Prime Video

Foto: Kerry Washington e Reese Witherspoon in "Little fires everywhere"

22 Maggio 2020 | 12:54 di Valentina Barzaghi

“Little Fires Everywhere” è la miniserie tratta dal romanzo “Tanti piccoli fuochi” di Celeste Ng, con protagonista Reese Witherspoon. Arriva in Italia il 22 maggio su Amazon Prime Video, dopo aver debuttato su Hulu lo scorso marzo. Sono otto gli episodi che compongono questo dramma familiare dalle tinte thriller, della durata di circa un'ora ciascuno.

Chi ha adorato Reese Witherspoon nel ruolo di Madeline Mackenzie in “Big Little Lies”, qui la vede in un personaggio analogo. Elena Richardson è una donna tutta apparenze e perfezionismo, con ansie da prestazione che riversa di continuo sui figli. In “Little Fires Everywhere”, però, la sua conformazione non trova alleate come in “Big Little Lies”, ma un opposto. Mia Warren, interpretata dalla brava Kerry Washington (“Scandal”), è un’artista e una donna imprevedibile, che Elena prova a incasellare nel suo mondo senza riuscirci.



• "Little fires everywhere": accendiamo il fuoco delle vostre vite



La trama

Shaker Heights, Ohio. I Richardson sono una famiglia all’apparenza perfetta, gestita con una routine impeccabile dalla madre Elena (Reese Witherspoon). L’adolescenza ribelle della figlia minore Isabelle e l’arrivo in città di una madre single su cui la donna riversa attenzioni non richieste, portano però lei e la famiglia a dover affrontare una serie di eventi inattesi.

L'ambientazione

“Little Fires Everywhere” sceglie l’America benestante di provincia come palcoscenico di una storia che racconta il benessere di facciata, i problemi genitori-figli, la frenesia contemporanea. È un dramma ben architettato anche nella sua trasposizione televisiva, la cui messa in scena è stata affidata alla regista Lynn Shelton, che ne ha diretto la puntata pilota.

Il cast

Nel cast di “Little Fires Everywhere” insieme a Reese Witherspoon e Kerry Washington ci sono Joshua Jackson nei panni di Bill, il marito di Elena, Megan Stott in quelli di Isabelle “Izzy” Richardson e Lexi Underwood in quelli di Pearl, figlia di Mia Warren. Insieme a loro troviamo anche Jade Pettyjohn, Gavin Lewis, Jordan Elsass e Rosemarie DeWitt.