“Lochdown”, questa volta siamo costretti a giocare a casa

Come realizzare uno show itinerante e spettacolare del calibro di "The grand tour" quando l'emergenza sanitaria ti impedisce di uscire dai confini? Il trio di “The grand tour” ha fatto di necessità virtù: ecco dunque che arriva un episodio davvero speciale intitolato “Lochdown” (gioco di parole tra “lockdown” e “loch”, il nome dei laghi in Scozia) in cui Jeremy, Richard e James giocano in casa. O meglio, in Scozia.

L'idea è quella di celebrare le grandi macchine americane degli Anni 70, quelle che si vedevano al cinema e nei telefilm, che per gli inglesi di allora erano solo un sogno: la Cadillac Coupe De Ville, la Lincoln Continental, la Buick Riviera...

Il tutto sullo sfondo dei luoghi più suggestivi della Scozia, tra le vie di Edimburgo e le “highlands”, fino alle isole Ebridi. Il rombo dei motori e la bellezza della natura: chi avrà la meglio?