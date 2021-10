“Locke & Key 2”: trama, cast e trailer

La seconda stagione della serie fantasy è in streaming su Netflix dal 22 ottobre Emilia Jones in una scena di "Locke & Key 2" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







La seconda stagione di “Locke & Key”, la serie adattamento dei fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, arriva su Netflix il 22 ottobre. Mistero, fantasy, azione e un pizzico di paura, si alternano in questa storia che ha come protagonisti tre fratelli alle prese con alcune chiavi magiche rinvenute nella dimora appartenuta alla famiglia del padre, Keyhouse (appunto), in cui si trasferiscono con la madre in seguito all’assassinio in circostanze misteriose del genitore.

Il cast

Nella prima stagione di “Locke & Key” abbiamo conosciuto Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott) Locke e scoperto insieme a loro i poteri, positivi e negativi, delle chiavi. Li abbiamo visti liberare il demone Dodge (Laysla De Oliveira) e combattere contro di lui fino alla fine, (attenzione spoiler) quando i tre pensano di averlo eliminato anche se non è così.

La trama della seconda stagione

Lo scoprono nei nuovi episodi, in cui Dodge torna più cattivo che mai e con il diabolico piano di fabbricare una nuova chiave che lo aiuti nei suoi propositi nefasti. I fratelli Locke si trovano così a combattere un’altra volta contro di lui, aiutati dagli inseparabili amici e dallo zio Duncan (Aaron Ashmore). In “Locke & Key 2” vengono ritrovate nuove chiavi e se ne scoprono ulteriori potenzialità.

Il trailer

“Locke & Key 2” si conferma molto divertente per gli amanti del fantasy, nonostante segua in maniera piuttosto fedele lo schema narrativo della prima stagione, che chiude a livello di trama. Il finale ci preannuncia che, con tutta probabilità, il racconto proseguirà e lo farà partendo da un nuovo spunto, sulla carta molto interessante.

Inganni, segreti, magia e paura sono alla base di questa serie che riesce ancora una volta a intrattenere il pubblico sia giovane sia adulto grazie alla sua fitta rete di sotterfugi e cambi di rotta all’interno di una storia piuttosto classica - è riassunta perfettamente nel titolo (Locke, come la famiglia, e key, come chiave) - in cui impariamo a voler bene a ogni singolo personaggio per come viene portato in scena. Dietro al successo della serie, d’altronde, c'è una squadra vincente di bravissimi creatori composta da Meredith Averill, Aron Eli Coleite e Carlton Cuse che nella loro filmografia da produttori annoverano titoli come “Lost”, “Jack Ryan”, “Heroes” e molti altri.