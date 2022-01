“Locke & Key”, per gli amanti del fantasy. Da vedere su Netflix

A metà tra “Harry Potter” e i gialli adolescenziali di “Riverdale”, la serie è un bel titolo per chi apprezza il genere fantasy Giusy Cascio







A metà tra “Harry Potter” e i gialli adolescenziali di “Riverdale”, la serie “Locke & Key” su Netflix è un bel titolo per chi apprezza il genere fantasy. Nata dalla penna di Joe Hill, figlio dello scrittore Stephen King e autore dell’omonima serie a fumetti, racconta la storia della famiglia Locke, composta dalla madre Nina (Darby Stanchfield) e dai tre figli Bode (Jackson Robert Scott), Tyler (Connor Jessup) e Kinsey (Emilia Jones) che dopo la morte del padre si trasferiscono nella casa degli avi nella spettrale cittadina di Matheson.

Quest’antica magione, detta “Keyhouse”, è governata da forze magiche che attraggono i discendenti dei Locke. I tre ragazzi, infatti, scovano in ogni angolo chiavi dai poteri incredibili. Sono amuleti forgiati dai loro antenati che fanno gola a una serie di mostri, tra cui un certo “Dodge”, uscito dal pozzo in giardino… Ce n’è abbastanza, insomma, per ingolosire gli amanti del mistero: con due stagioni e una terza in arrivo quest’anno, è la serie perfetta per coprire lunghe maratone tv in famiglia.