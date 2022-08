“Locke & Key”, ultima stagione per il fantasy thriller di Netflix

La serie arriva alla conclusione con gli episodi della terza stagione, su Netflix dal 10 agosto Cecilia Uzzo







È il momento della resa dei conti per la famiglia Locke: il 10 agosto su Netflix approda la terza e ultima stagione di "Locke & Key". Tratta dall’omonima raccolta di fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, la serie tv è ideata da Carlton Cuse e Meredith Averill, con la supervisione dello stesso stesso Joe Hill, che è il figlio di Stephen King. "Locke & Key" è stata definita come «una storia di formazione a tinte mistery sui temi dell’amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari». La serie ha sempre riscosso grande successo su Netflix, proprio grazie alla storia, che mescola il genere fantasy al thriller, in una sorta di show fanta-crime.

La trama dell'ultima stagione

La trama della terza e ultima stagione è apparentemente essenziale, come si intuisce anche dal trailer, che sembra riassumere i capitoli precedenti. Negli otto episodi di "Locke & Key 3", infatti, i fratelli Locke vivranno l’ultima avventura, durante la quale verranno svelate tutte le questioni irrisolte della serie e tutti i segreti di Keyhouse. Proprio quando la situazione sembra essersi ristabilita definitivamente, dopo le avventure della seconda stagione, Bode, il più piccolo dei tre fratelli Locke, scopre una chiave che permette di effettuare i viaggi nel tempo.

