“Lockwood & Co.”: siamo tre giovanissimi acchiappafantasmi

Se avete bisogno di una squadra di acchiappafantasmi, potete bussare alla porta della Lockwood & Co. oppure potete accendere Netflix per guardare questa nuova serie fantasy, disponibile in streaming dal 27 gennaio.

Basata sull’omonima saga di romanzi per ragazzi di Jonathan Stroud, “Lockwood & Co.” ci porta a Londra, dove aziende gestite da miliardari sfruttano adolescenti dotati di poteri sovrannaturali come acchiappafantasmi. Esiste, però, una piccola start up indipendente gestita da Anthony Lockwood (Cameron Chapman), teenager ribelle deciso a lavorare senza la supervisione degli adulti. Insieme con lui ci sono il geniale ed eccentrico George (Ali Hadji-Heshmati) e la nuova arrivata Lucy (Ruby Stokes, che i fan di “Bridgerton” riconosceranno come la giovane Francesca).

Tutti e tre sono dotati di straordinari poteri: Anthony riesce a vedere i fantasmi, George può percepire le tracce della loro presenza e Lucy, la più potente del gruppo, riesce a sentire i fantasmi e instaurare una connessione emotiva con loro (un’arma a doppio taglio che le ha già creato problemi in passato). Insieme, i tre sveleranno un terrificante mistero che rischia di cambiare le sorti del mondo.

Ma gli spettri non sono l’unico problema dei ragazzi della Lockwood & Co.: le altre aziende di acchiappafantasmi daranno loro filo da torcere per riuscire a risolvere il mistero per prime. Tra i rivali ci sono Quill (Jack Bandeira), leader dell’agenzia di investigatori paranormali più famosa del Regno Unito, e Kat (Rhianna Dorris), sua collega con poteri simili a quelli di Lucy, con cui entra subito in competizione. La prima stagione della serie, scritta e diretta dal regista inglese Joe Cornish, è composta da otto episodi di circa un’ora.