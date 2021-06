“Loki”, il dio dell’inganno diventa custode dell’universo

Su Disney+ arriva la nuova serie ispirata ai fumetti della Marvel Tom Hiddleston in "Loki" Credit: © Disney Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Per capire meglio "Loki" dobbiamo fare un piccolo passo indietro, ai due film conclusivi della saga degli Avengers.

In “Infinity war” il dio dell’inganno, interpretato da Tom Hiddleston, era stato ucciso da Thanos. Ma in “Endgame”, quando i Vendicatori erano tornati nel passato per fermare i piani dello stesso Thanos, lo avevamo ritrovato. E qui Loki aveva cambiato involontariamente la storia fuggendo dalla sua prigionia grazie alla Gemma dello spazio.

Proprio su questo concetto si basa tutta la serie: non esiste un unico universo, ma molteplici realtà parallele. Loki viene così reclutato (suo malgrado) da una squadra speciale con l’obiettivo di riaggiustare il corretto flusso temporale da lui modificato. Ma andrà davvero tutto come previsto?