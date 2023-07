“Loki”, il trailer della seconda stagione

La seconda stagione della serie Marvel debutterà il 6 ottobre su Disney+ Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

La seconda stagione di "Loki" è in arrivo il 6 ottobre, in esclusiva su Disney+. La prima stagione è stata la serie Marvel Studios più vista sulla poiattaforma e la seconda promette nuove emozioni, proiettando il famigerato dio dell'Inganno in nuove avventure con la TVA.

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.