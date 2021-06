“Loki”: trama e cast della serie Marvel su Disney+

Debutta in streaming il 9 giugno la serie tv dedicata al dio Marvel interpretato da Tom Hiddleston Tom Hiddleston e Owen Wilson in "Loki" Credit: © Disney Valentina Barzaghi







«È una combinazione di piacere e sorpresa quella che mi ha colto quando mi hanno detto che sarei tornato a vestire i panni di Loki, che credevo aver definitivamente abbandonato qualche anno fa in "Avengers: Infinity War". Ero molto emozionato all’idea di questo show, visto che in "Avengers: Endgame" Loki ricompare e scompare con il Tesseract e nessuno sa dove, quando e come se ne sia andato. Quello è stato l’inizio di partenza della serie» ha detto Tom Hiddleston durante la conferenza stampa di “Loki”, la nuova serie Marvel Studios su Disney+ a partire dal 9 giugno.

Dopo il successo di “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier”, i fan del Marvel Cinematic Universe troveranno uno dei loro personaggi più controversi e amati in un’avventura spaziale che vede l’antieroe interpretato da Tom Hiddleston alle prese con viaggi nel tempo e un lavoro sulla propria personalità multipla, che nella serie trova una trasposizione anche di trama.

Ad affiancare Hiddleston in questo nuovo capitolo dedicato alla storia del dio figlio adottivo di Odino e fratellastro di Thor, c’è Owen Wilson, che veste i panni di Mobius, uomo a capo della TVA - Time Variance Authority, agenzia in cui Loki viene catapultato dopo il furto del Tesseract. «È stato davvero interessante entrare a far parte di questo mondo, con una fanbase così appassionata e tanta creatività che ruota attorno alle storie per cercare di sorprendere sempre il pubblico» ha detto l’attore in conferenza stampa, che insieme a Wunmi Mosaku nei panni di Hunter-15 e Gugu Mbatha-Raw in quelli di Ravenna Renslayer, è una new entry del mondo Marvel.

“Loki” è stata scritta da Michael Waldron (“Rick e Morty”) che ne è anche Executive Producer insieme a Kevin Feige, lo stesso Hiddleston e la regista della serie, Kate Herron. Da “Blade Runner” a “Watchmen”, passando per “Prova a prendermi” sono tante le influenze cinematografiche che hanno contaminato la serie. «Per quanto riguarda l’aspetto crime siamo stati molto influenzati dal lavoro di David Fincher con titoli come Seven o Zodiac, ma anche da film come "Il silenzio degli innocenti"» hanno detto Kate Herron e Michael Waldron in conferenza.

Le sei puntate di “Loki” saranno disponibili su Disney+ a partire dal 9 giugno, una alla settimana.