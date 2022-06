“Loot”: ho una fortuna e la spenderò così

Su Apple Tv+ la serie con Maya Rudolph “Loot - Una fortuna” Credit: © Apple Tv+ Redazione Sorrisi







Molly Novak (Maya Rudolph) è una miliardaria a cui cade il mondo addosso quando scopre che il marito, con cui è sposata da oltre 20 anni, la tradisce. Parte da questa premessa “Loot - Una fortuna”, la nuova serie su Apple Tv+ (dal 24 giugno i primi tre episodi, poi uno a settimana, ogni venerdì). Dopo essersi sfogata con amici e anche in tv rendendo pubblica la fine del suo matrimonio, viene messa a conoscenza improvvisamente di essere intestataria di una fondazione di beneficenza gestita dalla pragmatica e all’apparenza insensibile Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez, Blanca in “Pose”). Così potrà convogliare il suo denaro in una buona causa e... ricominciare a vivere!