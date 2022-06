“Loot”: Maya Rudolph nei panni di una bizzarra miliardaria

In streaming dal 24 giugno, la serie è una commedia che parla di rivalsa, amicizia e ricchezza Maya Rudolph con Joel Kim Booster e Ron Funches in una scena di "Loot - Una fortuna" Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Commedia in dieci episodi della durata di circa mezz'ora ciascuno, da guardare uno dietro l’altro, “Loot - Una fortuna” è la nuova serie comica in streaming su Apple Tv+ dal 24 giugno. A interpretarla c’è la sempre strepitosa Maya Rudolph (“American Life”, “Le amiche della sposa”), che veste questa volta i panni di Molly Novak, una miliardaria con una vita da copertina, che si trova inaspettatamente a fare i conti con il tradimento del marito.

La trama

È alla festa per il suo compleanno, con tanto di yacht affittato e villa con diverse piscine, che Molly scopre che suo marito (Adam Scott), un imprenditore milionario in campo tech, la tradisce. Lo manda all’inferno e ottiene una separazione a plurimi zeri. La sua esistenza, però, si trasforma in quella di una principessa intrappolata nel suo castello, con tanto di rancori e malinconie. Questo fino al giorno in cui non riceve la telefonata di Sofia (Michaela Jaé Rodriguez), a capo di una fondazione benefica di cui Molly ignorava l’esistenza, che ha bisogno di vederla per alcune decisioni. Molly si reca in ufficio dove, col tempo, trova una seconda (se non prima) casa, tra nuovi legami, impegno e complicità.

“Loot” è una serie che fa ridere e intrattiene grazie alla bravura del suo cast. È una classica storia di rivalsa impreziosita dallo sfarzo degli spazi e di tutto ciò che fa parte della miliardaria vita di Molly: spa di lusso, ville, elicotteri, chef privati, vestiti etc.

Molly è il cuore della serie e Maya Rudolph ce la mostra in tutta la sua essenza stravagante. È una donna che vuole trovare il proprio posto e un mondo che sia meno finto di quello che ha avuto fino a quel momento, sebbene non ne disprezzi assolutamente i benefici. Semplicemente Molly capisce che è più divertente condividerli. Il suo carattere genuino, che spesso finisce per incasinarle la vita, la fa scontrate in un primo momento con la rigida Sofia, con cui poi però inizia una splendida storia di amicizia e stima reciproca, che le porta positivamente a influenzarsi a vicenda.

Maya ci insegna che al mondo ci vuole un po’ di leggerezza per vivere meglio e un po’ di voglia di rimettersi in gioco per sorprendere se stessi e gli altri. È una storia positiva e ne avevamo incredibilmente bisogno.

Il cast

Nel cast, oltre a Maya Rudolph e a MJ Rodriguez ci sono Joel Kim Booster nei panni di Nicholas, spalla destra e amico di Molly, Nat Faxon in quelli del tech nerd Arthur e Ron Funches in quelli di Howard, anima divertente dell’ufficio. “Loot” è stata creata da Alan Yang (“Little America”, “Master of None”) e Matt Hubbard (“30 Rock”, “Forever”).