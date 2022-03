“L’Opéra”: la serie che racconta il dietro le quinte dell’Opéra di Parigi

Ha inizio il 12 marzo la serie francese ambientata sopra e sotto uno dei palchi più famosi del mondo tra passione, ambizione e competizione "L’Opéra" Valentina Barzaghi







Debutta il 12 marzo su Sky Serie e in streaming su Now, “L’Opéra”, la serie francese prodotta da Orange Studio che ci porta a curiosare e fantasticare su uno dei dietro le quinte più famosi al mondo: quello dell’Opéra di Parigi. Tra giochi di potere, rivalità, alleanze, traguardi da raggiungere e sfide da superare, mette al centro della narrazione un microcosmo che propone come specchio narrativo della società contemporanea.

La trama

Ariane Labed (“Alps”, “Assassin’s Creed”) è Zoé, prima ballerina dell’Opéra di Parigi e artista dalla carriera folgorante. Amanti, ansie e divertimento sfrenato la fanno cadere in una profonda crisi. Zoé sogna una vita brillante dal punto di vista personale oltre che professionale, temendo il giorno in cui verrà esclusa dall’istituzione e da tutto ciò che essa simboleggia e include: dal rapporto coi colleghi al futuro nella danza. Contemporaneamente Flora (Suzy Bemba), una giovane ballerina di 19 anni, si impegna al massimo per dimostrare il proprio talento e valore, così come Sébastien (Raphaël Personnaz), un coreografo che ha come obiettivo quello di tenere alto e far brillare ancora di più il nome dell’Opéra nel mondo.

Serie perfetta per gli amanti della danza - le performance sono il lato più spettacolare e notevole della produzione - o degli intrighi da palcoscenico, “L’Opéra” è un dramma ambientato in una splendida cornice artistica che racconta la nostra "società delle performance", messa di continuo sotto pressione dalle aspettative che abbiamo su noi stessi e a cui la collettività ci sottopone. Affronta anche tematiche come diversità ed elitarietà, immergendole in atmosfere eleganti e dal grande fascino, che ne accentuano la discrepanza con la violenza psicologica e la rigidità professionale a cui i personaggi sono sottoposti.

La serie creata da Cécile Ducrocq e Benjamin Adam è già stata rinnovata per la sua seconda stagione.