 “L’ora della verità”: trama, cast e personaggi

27 Agosto 2020 | 13:50 di Redazione Sorrisi

Le baie e le spiagge della Corsica, con la sua natura incontaminata e selvaggia, sono lo scenario de L’ora della verità, la serie inedita con Caterina Murino tratta dal noir Le temps est assassin (in Italia Tempo assassino, e/o edizioni) di Michel Bussi in programma domenica 30 e lunedì 31 agosto, in prima serata, su Canale 5. Nel cast, oltre a Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli che danno vita a un racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena per tenere il telespettatore, fino all’ultimo, con il fiato sospeso…

LA TRAMA

Nel thriller si intrecciano due stagioni: i nostri giorni e gli anni ’80. Clotilde è l’unica sopravvissuta a un tragico incidente, costato la vita a fratello e genitori quando lei aveva solo 15 anni. Tornata sull'isola con marito e figlia, l’arrivo di una strana lettera sconvolge il suo già fragile equilibrio. Clotilde scava a fondo nella vita dei nonni, dei vicini, dei vecchi amici, nel diario d’infanzia… La speranza è quella di ricostruire la sua vita e garantire a sé e alla propria famiglia un futuro sereno sull’isola.

COSA SUCCEDE NELLA PRIMA PUNTATA?

Clotilde è costretta a tornare in Corsica per un problema che coinvolge la figlia, in vacanza dai nonni. Aveva deciso di non tornarci più per tentare di dimenticare il terribile incidente in cui erano morti la madre, il padre e il fratello. Antichi ricordi tornano alla mente avvolti ancora nel mistero. Clotilde riceve una lettera che sembra essere stata scritta recentemente proprio dalla madre e chiede spiegazioni a suo nonno. Clotilde si reca da César che la vuole vedere per parlarle di un dossier a cui lavora da anni sull'incidente dei suoi genitori, ma quando arriva l'uomo è morto. Le indagini porteranno alla convinzione che è stato un omicidio. Il passato e il presente si intrecciano e Clotilde si avvicina sempre di più alla verità.