“Lost In Space”: la seconda stagione in streaming su Netflix

20 Dicembre 2019 | 11:39 di Valentina Barzaghi

La Vigilia di Natale debutta su Netflix la nuova stagione di “Lost in space”, adattamento dell’omonimo show televisivo andato in onda tra il 1965 e il 1968. I 10 nuovi episodi sono disponibili in streaming per un perfetto binge watching delle feste con tutti i nostri cari.

La serie ha come protagonisti i Robinson, una famiglia che vive un futuro prossimo in cui la Terra è diventata un pianeta inospitale per l’uomo, che ne ha abusato. Per questo il militare John (Toby Stephens), la moglie Maureen (Molly Parker) e i figli Judy (Taylor Russell), Will (Maxwell Jenkins) e Penny (Mina Sundwall) vengono scelti per scoprire se ci sono altri luoghi abitabili nello Spazio.

Nella prima stagione le loro avventure li hanno portati a scoprire un pianeta sconosciuto, ma pieno di pericoli, in cui è stata la loro capacità di rimanere uniti contro le avversità a proteggerli e a salvarli. Anche in questa seconda stagione si troveranno ad affrontare una serie di sfide spaziali notevoli, per cui dovranno unire le forze per proteggere ciò che hanno di più prezioso: la propria famiglia.

“Lost In Space” si conferma una serie ricca d’insegnamenti importanti per i più giovani, di cui alcuni molto attuali come la salvaguardia del Pianeta e la cooperazione tra etnie diverse, che si accompagna a ottimo intrattenimento fantascientifico, in un mix di mistero, rivelazioni ed esperienze straordinarie. È una bella avventura per famiglie che mette l’ignoto al centro della narrazione per aprire una riflessione sull’importanza dei legami di sangue.