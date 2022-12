“Love & anarchy”, strani amori in Svezia. Da vedere su Netflix

Preparatevi a ridere, forse a scandalizzarvi, o piuttosto a capire che le cose non sempre procedono nell’ordine stabilito Barbara Mosconi







Preparatevi a ridere, forse a scandalizzarvi, o piuttosto a capire che le cose non sempre procedono nell’ordine stabilito. Da sapere è che siamo in Svezia, e per la precisione a Stoccolma. Il luogo d’azione è una piccola casa editrice scalcinata, la Lund & Lagerstedt, dove si aggirano strambi personaggi che pubblicano libri di improbabili scrittori. È qui che Sofie Rydman (Ida Engvoll), brillante manager, madre di due figli, in crisi con il marito, incontra il giovane Max Järvi (Björn Mosten), tecnico informatico.

Lei insoddisfatta, lui curioso. Lei nel mezzo, lui alla soglia dell’età adulta. Entrambi sono attraversati da una discreta follia e altrettanta spregiudicatezza sentimentale che li porterà a scontrarsi e avvicinarsi di puntata in puntata (16 episodi in due stagioni). Il tutto condito da storie familiari ottime per la psicanalisi e avventure editoriali dove autori di grido dell’epoca digitale e premi Nobel si intersecano in un mondo, quello librario, che un attimo prima sembra al tramonto e un attimo dopo risorge dalla sue stesse ceneri di pari passo all’amore.