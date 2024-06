“Love, Death & Robots”, cartoon per stomaci forti, non per bambini. Da vedere su Netflix

Ogni episodio è autonomo, ma tutti sono legati dal gusto per la stravaganza, il fantasy e la fantascienza Paolo Fiorelli







Si puo' vedere su

Tre robot si interrogano sull’estinzione dell’umanità: c’entrano i gatti? E che succederebbe se, dopo un esperimento, uno yogurt intelligente governasse il mondo? O se i ratti armati decidessero di combattere gli uomini? La fantasia scorre sfrenata in “Love, death & robots”, serie antologica d’animazione di Netflix. Ogni episodio è autonomo, con durate variabili tra i 6 e i 20 minuti. Ma tutti sono legati dal gusto per la stravaganza, il fantasy e la fantascienza, lo stupore dei finali a sorpresa e, qua e là, da un certo compiacimento horror.

Stiamo parlando di cartoon per stomaci forti, non per bambini! Per chi ama l’animazione è una festa, perché ogni episodio è realizzato da un diverso team di creatori, con tecniche e stili molto diversi. E perché tra i produttori della serie c’è un regista di prim’ordine come David Fincher, quello di “Seven” e “Fight club”. E allora tuffatevi nelle tre stagioni disponibili sulla piattaforma (per ora siamo arrivati a 35 episodi): troverete certamente la storia che fa per voi.