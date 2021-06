“Love, Victor 2”: trama e cast della nuova stagione

La seconda stagione della serie Star Original debutta in streaming su Disney+ il 18 giugno Michael Cimino, il protagonista di "Love, Victor" Valentina Barzaghi







“Love, Victor”, la serie dramedy per teenager creata da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, torna il 18 giugno in esclusiva su Star all’interno del pacchetto Disney+ con la sua seconda stagione.

La trama

Sono dieci i nuovi episodi che vedono protagonista il giovanissimo Victor, interpretato da Michael Cimino, alle prese con il post-coming out. Mentre inizia il terzo anno alla Creekwood High, il ragazzo si trova ad affrontare alcune importanti sfide: la famiglia che fatica ad accettare la sua rivelazione, l’ex ragazza Mia (Rachel Naomi Hilson) con il cuore spezzato, le difficoltà di essere un atleta apertamente gay, la nuova relazione con Benji (George Sear).

Il cast

Nel cast della serie Star Original, insieme a Michael Cimino, ci sono Ana Ortiz (“Ugly Betty”), James Martinez (“House Of Cards”), Isabella Ferreira (“Orange Is the New Black”), Mateo Fernandez, Rachel Naomi Hilson (“This Is Us”), George Sear e molti altri.

"Love, Victor" nasce come spin-off del film “Tuo, Simon”, tratto dal romanzo per ragazzi “Non so chi sei, ma io sono qui” di Becky Albertalli (edito in Italia da Mondadori). Arrivata alla seconda stagione, la famosa serie LGBTQ+ si conferma una storia capace di unire tante emozioni diverse, dalla gioia al dolore, dalla sorpresa alla rabbia, in un prodotto televisivo tenero e formativo.