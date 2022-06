“Love, Victor”: per i ragazzi della Creekwood è ora di diventare grandi

Terza e ultima stagione della serie di Disney+ su un gruppo di liceali tra amori e problemi "Love, Victor" Credit: © Disney+ Simona De Gregorio







Victor (Michael Cimino) è un nuovo studente della Creekwood High School che cerca di prendere coscienza del suo orientamento sessuale e affronta le conseguenze del “coming out” con la famiglia e la società in cui vive. E se alla fine della seconda stagione ci aveva lasciato col fiato sospeso, indeciso tra il sentimento che prova per Benji (George Sear) e l’attrazione verso Rahim (Anthony Keyvan), nei nuovi episodi dovrà fare una scelta di cuore. Non solo per decidere con chi vuole stare, ma soprattutto chi vuole essere. E ad aiutarlo in questo percorso ci saranno gli amici che lo circondano. Con gli otto episodi di questa terza stagione, la serie di Disney+ “Love, Victor” (spin-off del film “Love, Simon”) si conclude per sempre.