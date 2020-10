“Lovecraft Country”: un viaggio allucinante

Su NowTv arriva in streaming proprio ad Halloween questa serie tra horror e fantascienza ambientata nell'america degli Anni 50

23 Ottobre 2020 | 9:00 di Antonio De Felice

Non è un caso che la prima stagione di “Lovecraft Country - La terra dei demoni” sia disponibile con due episodi a settimana dal 31 ottobre (anche su Sky Atlantic), proprio durante la notte di Halloween.

Serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff (edito in Italia da Piemme, 19 euro, dal 27 ottobre) racconta di un viaggio, fra horror e fantascienza, in un’America degli Anni 50 popolata da spaventose creature che sembrano provenire dai racconti di H. P. Lovecraft, uno dei maggiori scrittori americani del genere.

Protagonista della serie è Atticus “Tic” Freeman (Jonathan Majors), un veterano della guerra in Corea giunto dalla Florida a Chicago nell’Illinois per cercare il padre scomparso. Si troverà, però, in un’avventura allucinante nell’America delle leggi razziali. Accanto a “Tic” vedremo altri personaggi: innanzitutto lo zio George (Courtney B. Vance) e l’amica d’infanzia Letitia “Leti” Lewis (Jurnee Smollett), un’artista e attivista dei diritti civili. Ma ci sono anche Christina Braithwhite (Abbey Lee), la figlia del leader di una misteriosa società segreta, Hippolyta Freeman (Aunjanue Ellis), moglie di George e zia di Atticus, e Diana (Jada Harris), la cugina del protagonista.