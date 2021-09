“Lucifer”, arriva al termine la serie indiavolata

Con la sesta stagione in arrivo su Netflix saluteremo per sempre Lucifer Morningstar "Lucifer" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Come tutte le belle storie, anche quella di "Lucifer" deve finire. E succederà presto: il 10 settembre arrivano gli ultimi dieci episodi di una serie tra le più popolari degli ultimi anni, con protagonista... il diavolo in persona, Lucifer Morningstar (interpretato da Tom Ellis), impegnato a risolvere casi sulla Terra.

Arrivano su Netflix, la piattaforma che ha "salvato" la serie dopo le prime tre stagioni (prima andava in onda sull’americana Fox, da noi su Mediaset Premium) aumentandone ancora di più il successo. Chi non è in pari con gli episodi della quinta stagione smetta di leggere: vi stiamo per ricordare a che punto eravamo rimasti.

I colpi di scena non erano mancati: Lucifer era andato in paradiso per resuscitare Chloe (l’amata detective interpretata da Lauren German), aveva tagliato le ali al suo fratello gemello Michael (che ha anche lui il volto di Tom Ellis) e al suo ritorno era stato premiato con una “promozione divina”. Insomma, adesso Lucifer è Dio! E come la mettiamo? L’ultima stagione, promettono gli autori, chiuderà tutte le fila del racconto concentrandosi sui destini dei personaggi: chi ha seguito “Lucifer” fin dall’inizio rimarrà soddisfatto. E dovrà preparare i fazzoletti. Non vi anticipiamo molto altro, sappiate che ci sarà una vera sorpresa in arrivo dal futuro e che nel corso di un episodio vedremo Lucifer e gli altri... in versione cartone animato!