“Luck”: trama e cast della serie tv con Dustin Hoffman

Finalmente anche in Italia, la serie HBO arriva su Sky e Now dal 25 maggio "Luck"







Il 25 maggio debutta su Sky e Now in anteprima per l’Italia “Luck”, la serie creata da David Milch (“Deadwood”) con protagoniste due leggende del grande schermo come Dustin Hoffman (“Il laureato”, “Il maratoneta”, “Tootsie”) e Nick Nolte (“48 ore”, “I protagonisti”, “La sottile linea rossa”).

La trama

La serie HBO in 9 puntate, il cui primo episodio è stato diretto nientemeno che da Michael Mann (“Strade violente”, “Collateral”, “Nemico pubblico”), segue le vicende di un gruppo di personaggi che frequentano lo stesso ippodromo. Sono scommettitori, investitori, appassionati e dipendenti dal gioco, ma anche fantini e allenatori.

Dustin Hoffman è Chester “Ace” Bernstein, un uomo coinvolto nel giro d'affari intorno alle corse ippiche, che torna in libertà dopo quattro anni di carcere. “Ace” ha in mente un elaborato piano per risollevare le sorti di un ippodromo in California e rimettersi in attività.

“Luck”, andata in onda negli Stati Uniti nel 2011, mette in scena carnefici e vittime di quel mondo, su cui imposta un'intricata trama che unisce dramma e suspense. Parla, come sottolinea il titolo stesso, di “fortuna”: quella che investe i suoi protagonisti e che a un certo punto non c’è più, quella che travolge nel bene e nel male le vite di chi gioca d'azzardo e di chi ci sta attorno.

Il cast

Oltre a Dustin Hoffman e Nick Nolte, nel cast di “Luck” ci sono anche Dennis Farina, John Ortiz, Richard Kind, Ritchie Coster, Jason Gedrick e molti altri.