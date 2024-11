Luigi Lo Cascio, Stefano Accorsi e Claudia Pandolfi, due Bad Guy e una Bad Girl

Dal 5 dicembre su Prime Video nella seconda stagione di "The Bad Guy" Paolo Fiorelli







Alla fine Nino Scotellaro ce l’aveva fatta. Nelle ultime scene della prima stagione di “The bad guy” il magistrato interpretato da Luigi Lo Cascio era riuscito a scovare la causa di tutte le sue disgrazie: il boss mafioso Mariano Suro (Antonio Catania). E pur di riuscirci si era trasformato in un mezzo criminale anche lui, facendosi passare per un membro della famiglia rivale. E ora cosa succederà? Lo scopriremo nei nuovi sei episodi che compongono la seconda stagione della fiction disponibile dal 5 dicembre su Prime Video, diventata un fenomeno grazie allo stile pirotecnico dei registi, che mescolano dramma e umorismo, tensione e grottesco, cronaca vera e invenzioni paradossali.

Ma noi di Sorrisi per saperne di più abbiamo sottoposto a un triplo “interrogatorio” i tre protagonisti della stagione. E cioè, oltre a Lo Cascio, Claudia Pandolfi (che interpreta sua moglie Luvi, un’avvocata molto fuori dall’ordinario) e il nuovo ingresso Stefano Accorsi (nei panni di Stefano Testanuda, agente dei servizi segreti dai metodi drastici). Ecco il “verbale” di quanto ci hanno detto...

Che cosa succederà ai vostri personaggi in questa nuova stagione? Confessate!

Lo Cascio: «Nino scoprirà gli scioccanti tradimenti da parte delle persone a lui più vicine. E qualcosa di ancora più destabilizzante: la rivelazione che il male non è solo fuori da lui. È un magistrato che per sopravvivere ha dovuto fingersi mafioso; ora sente la fascinazione di quel mondo criminale che ha sempre combattuto. Ed è tentato di abbracciarlo».

Pandolfi: «Di Luvi verrà alla luce un lato molto oscuro. Ma anche l’amore per il marito che credeva morto e invece... una scoperta per lei sconvolgente».

Invece Stefano Accorsi è la “new entry”: un super agente segreto, ma buono o cattivo? Perché in teoria serve lo Stato, però non è che vada molto per il sottile!

Accorsi: «Testanuda si muove in una zona grigia. Ha sicuramente dei valori, ma combatte una guerra sporca. Ne ho amato la passione e anche le fragilità: è un solitario con manie ossessivo-compulsive».

Sfoggia una clamorosa capigliatura bionda.

Accorsi: «Per me era in assoluto la prima volta. È evidente che l’idolo di Testanuda è il Patrick Swayze di ”Point break”. Ha anche la sua locandina in camera».

Ed entra in scena in pura modalità 007, calandosi da un elicottero. Come è stato girare quella sequenza?

Pandolfi: «L’entrata migliore degli ultimi 10 anni di cinematografia italiana!».

Accorsi: «Abbiamo degli stuntman eccezionali, lavorare insieme è stato super divertente. Per prepararla ci abbiamo messo qualche settimana: dovevo calarmi dalla corda, slegarmi, saltare... qualche botta è volata. È difficile raccontarli, eppure abbiamo corpi speciali d’eccellenza, tra i migliori a livello planetario. In Francia avevo familiarizzato con un ex maggiore della Legione straniera che mi diceva quanto ammirassero i corpi speciali italiani. E ho parlato anche con un esperto del settore che, con la sua formazione di tipo militare, mi ha aiutato a entrare nel personaggio».

Intanto il protagonista continua a trasformarsi e sorge più di un dubbio: è ancora un magistrato o è diventato un vero criminale?

Lo Cascio: «Per lui la tentazione di rispondere al male con uguale spietatezza è sempre più forte. Per fortuna i registi non sono caduti nel malinteso della “coerenza”, quello che fa dire: siccome è un buono allora può fare solo le cose giuste... e poi esce il “santino”. Nino è pieno di contraddizioni, come tutti noi. È anche molto narciso: si sente un eroe della lotta a Cosa Nostra e se trova un mafioso che non lo conosce, ci resta male. E poi è diventato un attore, come me: anche lui deve recitare una parte, quella del “bad guy” (un “tipo cattivo”, ndr). Solo che se io recito male alla peggio arriva qualche fischio; se recita male lui ci rimette la pelle!»

Anche Luvi è un’avvocata decisamente “sui generis”.

Pandolfi: «All’inizio l’avevo sottovalutata: sulla carta poteva sembrare un po’ noiosa, così rocciosa, decisa, immersa nell’ambiente asettico dei tribunali. Sbagliavo. La vedrete trasformarsi in una donna d’azione e fare cose che non avreste mai creduto possibili per lei».

Pur affrontando temi forti come la presunta trattativa tra Stato e mafia, lo stile dei registi è spesso spiazzante. Che effetto vi fa?

Lo Cascio: «C’è un mix di cronaca e invenzione. Non è detto che li devi distinguere subito: se viene voglia di approfondire, tanto meglio. A volte il segreto sta proprio nell’incuriosire».

Pandolfi: «A me piace sovvertire l’ordine delle cose. Amo gli sberleffi coraggiosi e mi inchino alle loro trovate».

Accorsi: «A volte, prendendosi troppo sul serio, ci si rende ridicoli. Invece in “The bad guy” tutto è credibile, ma allo stesso tempo tutto è lievemente comico e grottesco. E questo coglie un tratto profondo della realtà italiana».

Che cosa ricordate di più del set, e perché?

Lo Cascio: «La lavorazione è durata mesi e mi è capitato di recitare davanti alla mia ex scuola di Palermo, o nel mercato dove andavo da bambino. Mi sentivo a casa mia».

Pandolfi: «Ricordo le scene d’azione girate in mezzo al mare. Hanno preso parecchi giorni».

Accorsi: «L’ultimo giorno di riprese in Sicilia abbiamo finito alle 4 del mattino: per dire la dedizione di tutti. Ed è stato bello incontrare colleghi con cui non avevo mai lavorato, come Aldo Baglio. Abbiamo parlato della vecchia Milano».

Una situazione della vita in cui vi siete sentiti veramente un “bad guy” (o una “bad girl”)?

Lo Cascio: «Io sono stato un “bad child”. Da bambino ero veramente terribile, distruggevo tutti i giocattoli e mia mamma mi chiamava Gigi la Peste».

Pandolfi: «Sono diventata una “bad girl” quando ho smesso di essere buona per forza, solo per compiacere gli altri. Prima ero così carina che mi chiamavano “la Margheritina”. Ma adesso sono più libera».

Accorsi: «Io mi sfogo sul lavoro. Amo i ruoli che permettono di esplorare i luoghi oscuri dell’animo umano, come il Leonardo Notte di “1992”, “1993” e “1994”. Interpretarli è così liberatorio!».

Al centro della trama c’è una preziosissima audiocassetta che custodisce segreti di Stato. E voi? Cosa c’era sulla cassettina che avete amato di più?

Pandolfi: «Ne avevo una con una sola canzone: “The power of love” dei Frankie goes to Hollywood. L’avevo registrata dieci volte, oggi si direbbe “in loop”. L’amore adolescenziale è esagerato».

Accorsi: «Per me, la colonna sonora del film “1997: Fuga da New York”. Rigorosamente pirata, registrata dai miei cugini. Ricordo persino il punto preciso in cui si interrompeva un pezzo alla fine del lato A, poi registrato di nuovo sul lato B».

Lo Cascio: «“Nero a metà” di Pino Daniele. Era una cassetta insolitamente bianca. Io e i miei fratelli l’abbiamo ascoltata miliardi di volte».

E infine... il personaggio di Accorsi ha mille gadget tecnologici. Ce n’è uno che avete sempre sognato?

Pandolfi: «Le mie armi sono molto più efficaci degli apparecchi di Testanuda. Quei gadget non mi servono!».

Lo Cascio: «Io vorrei la macchina del tempo. La userei per andare a vedere la prima rappresentazione dell’“Edipo re” in un teatro dell’antica Grecia».

Accorsi: «Da bambino sognavo il “walkie talkie” ma adesso siamo fin troppo connessi. Oggi vorrei il contrario: un aggeggio super tecnologico che mi faccia scomparire. Io lo attivo e lui risponde al cellulare: “No. Ho detto di nooo!”».

Dove eravamo rimasti in The Bad Guy

Nino Scotellaro è un magistrato che ha dedicato la sua vita alla cattura di Mariano Suro, boss latitante di Cosa Nostra e mandante dell’omicidio del suo mentore Paolo Bray, padre di sua moglie Luvi. Quando capisce che Suro è protetto da qualcuno nelle istituzioni, denuncia pubblicamente il fatto. È l’inizio delle sue disgrazie: i suoi nemici lo incastrano con false prove e lo fanno condannare per “collusione mafiosa”. Creduto morto dopo uno spettacolare incidente, Nino decide di infiltrarsi nella mafia con la nuova identità di Balduccio Remora, “cugino dell’America del Sud”. Riesce così ad arrivare fino a Suro. Ma proprio ora che potrebbe portare a termine la sua vendetta, capisce che il boss gli serve perché ha la chiave di molti misteri. A cominciare dall’identità di chi lo ha tradito...

I registi: «È la realtà a essere grottesca»

Un inizio sul web, poi successi come “Metti la nonna in freezer” (2018), “Bentornato Presidente” (2019) e ora “The bad guy”. La carriera di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi è stata fulminea e il loro stile è già un “marchio di fabbrica”. Perciò ai due registi chiediamo...

Come nasce il vostro mix di thriller, dramma e grottesco?

Stasi: «Forse è perché abbiamo cominciato con la satira. Ma la realtà italiana spesso è talmente grottesca di suo che ci sentiamo realisti. E ci andiamo pure piano».

Fontana: «A volte vedi dei film drammatici e ti chiedi: possibile che nessuno faccia mai una battuta? Nella realtà le farebbero... e poi lo humour serve a preparare la botta di tensione della scena seguente».

A proposito: qual è stata la scena più difficile da girare?

Stasi: «L’esplosione della vasca dell’acquario. Una scena anche molto costosa».

Fontana: «Abbiamo unito tre tecniche diverse e alla fine i delfini che avevamo ripreso dal vero... sono diventati orche! E i poveri attori si sono beccati cinque tonnellate di acqua addosso».

Le prime due puntate della nuova stagione sono state presentate alla Festa del cinema di Roma. Reazioni?

Fontana: «Il clima generale era del tipo: “Dateci anche le altre, due non ci bastano!”».

Stasi: «Ora potranno vederle su Prime Video».