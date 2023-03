“L’ultima cosa che mi ha detto”: il trailer della nuova serie con Jennifer Garner

La star di "Alias" è protagonista di una miniserie thriller tratta dal romanzo bestseller di Laura Dave, in arrivo su Apple Tv+ Jennifer Garner in "L'ultima cosa che mi ha detto" Credit: © Apple Tv+ Cecilia Uzzo







Jennifer Garner, ex star di “Alias”, torna protagonista di una serie tv: "L'ultima cosa che mi ha detto" farà il suo debutto su Apple Tv+ il 14 aprile con i primi due episodi di sette, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 19 maggio.

Prodotta anche da Reese Witherspoon, si basa sull’omonimo romanzo di Laura Dave che ne ha curato l’adattamento televisivo insieme al marito, il premio Oscar (per la sceneggiatura del film "Il caso Spotlight") Josh Singer.

La trama

La serie segue Hannah, una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey per scoprire la verità sul motivo della misteriosa scomparsa del marito.

Il cast

Jennifer Garner

Nikolaj Coster-Waldau

Angourie Rice

Aisha Tyler

Augusto Aguilera

Geoff Stults

John Harlan Kim

Il romanzo

Il romanzo di Laura Dave "L'ultima cosa che mi ha detto" è stato pubblicato a maggio 2021, è diventato immediatamente bestseller numero 1 del New York Times, rimanendo in classifica per più di un anno. È stato vincitore del Goodreads Choice Award come miglior thriller/suspense del 2021, Amazon Best Book dell'anno nel 2021, Apple Best Book dell'anno nel 2021 e l'anno successivo è stato uno dei libri più acquistati nelle biblioteche di tutti gli Stati Uniti, nonché l'e-book più richiesto. Ad oggi, il libro ha venduto più di 2 milioni di copie negli USA ed è stato pubblicato in altri trentotto Paesi del mondo, compresa l’Italia (edizione Piemme) e il Regno Unito.