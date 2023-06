L’ultima stagione di “New Amsterdam”

Grande attesa per la quinta e ultima stagione di "New Amsterdam" (al via mercoledì 7 giugno in prima serata su Canale 5), ispirata a vicende reali del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America. «Sono emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Sarà un ultimo capitolo appassionante» ha detto Ryan Eggold, che dà il volto al protagonista, il dottor Max Goodwin. E lo sceneggiatore David Schulner ha assicurato: «Finirà dove tutto è iniziato. Penso sia importante tornare all’energia della prima stagione, e le storie che hanno catturato gli spettatori troveranno una degna conclusione».